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Кирилл Комбаров: На сборах проделали очень большой объем работы

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров рассказал о сборах команды в Австрии.

«Чувствую себя великолепно. На сборах проделали очень большой объем работы, и сейчас любые нагрузки воспринимаются организмом хорошо. У нас впереди есть еще неделя, чтобы окончательно набрать форму.

Думаю, что контрольная игра с «Динамо» станет отправной точкой и покажет, в каком состоянии мы подходим к сезону», - отметил в интервью клубной пресс-службе защитник Кирилл Комбаров. 

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