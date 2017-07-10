Кирилл Комбаров: На сборах проделали очень большой объем работы
Источник: ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии
Защитник тульского «Арсенала»
Кирилл Комбаров рассказал о сборах команды в Австрии.
«Чувствую себя великолепно. На сборах проделали очень
большой объем работы, и сейчас любые нагрузки воспринимаются организмом хорошо.
У нас впереди есть еще неделя, чтобы окончательно набрать форму.
Думаю, что контрольная игра с «Динамо» станет отправной точкой и покажет, в каком состоянии мы подходим к сезону», - отметил в интервью клубной пресс-службе защитник Кирилл Комбаров.
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