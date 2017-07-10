Кирилл Комбаров: На сборах проделали очень большой объем работы

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров рассказал о сборах команды в Австрии.

«Чувствую себя великолепно. На сборах проделали очень большой объем работы, и сейчас любые нагрузки воспринимаются организмом хорошо. У нас впереди есть еще неделя, чтобы окончательно набрать форму.

Думаю, что контрольная игра с «Динамо» станет отправной точкой и покажет, в каком состоянии мы подходим к сезону», - отметил в интервью клубной пресс-службе защитник Кирилл Комбаров.