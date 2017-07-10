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СМИ: «Зенит» установил отступные за Дриусси в размере 80 млн евро

Источник:  OleКомментарии

По информации аргентинского издания Ole, футбольный клуб «Зенит» установил за новичка команды Себастьяна Дриусси сумму отступных в размере 80 миллионов евро.

Сообщается, что петербургский клуб заплатил «Ривер Плейту» за 21-летнего форварда 15 миллионов евро.

Нападающий подписал соглашение с «Зенитом», рассчитанное на четыре года.

Напомним, в сезоне-2016/17 аргентинец сыграл 33 матча, в которых забил 20 мячей и отдал три голевые передачи. 

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