СМИ: «Зенит» установил отступные за Дриусси в размере 80 млн евро

Себастьян Дриусси: Грустно покидать «Ривер Плейт», но в то же время рад переходу в «Зенит»

Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси, подписавший контракт с «Зенитом», попрощался с игроками и болельщиками «Ривер Плейта», а также поделился ожиданиями от выступлений в России.