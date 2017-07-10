Кристиан Хорнер: Не вижу причин, по которым «Ред Булл» захочет заменить Квята
Источник: Motorsport.comКомментарии
Руководитель «Ред
Булла» Кристиан Хорнер прокомментировал столкновение, произошедшее между
Даниилом Квятом и Фернандо Алонсо в первом повороте Гран-при Австрии.
«Квят совершил ошибку. Он, возможно, поехал чересчур смело,
заблокировал колеса и врезался в Алонсо.
Но не стоит его судить по этому маневру. Это был гоночный инцидент, а в целом он проводит очень хороший сезон. Еще со многим предстоит разобраться, но в данный момент я не вижу причин, по которым «Ред Булл» захочет заменить его. Посмотрим, что случится в дальнейшем», - приводит слова Хорнера Motorsport.com.
Напомним, победителем гонки в Австрии стал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.
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