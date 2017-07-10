Кими Райкконен: Я делаю все возможное, чтобы добыть результат

Финский пилот «Феррари» Кими Райкконен ответил президенту команды Серджио Маркионе, который назвал гонщика слишком медленным.

«Очевидно, что я хочу выступать хорошо. Моя команда хочет быть успешной. Я, в свою очередь, делаю все возможное, чтобы добыть наилучший результат.

Не то, чтобы я не стараюсь, просто, к сожалению, иногда у меня далеко не все получается. Но мы стараемся изо всех сил. Я уверен, что мы сможем добиться лучших результатов», - приводит слова Райкконена Autosport.com.ru.

Напомним, по итогам Гран-при Австрии финн финишировал пятым, победителем стал его соотечественник из «Мерседеса» Вальттери Боттас.