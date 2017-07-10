Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кими Райкконен: Я делаю все возможное, чтобы добыть результат

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Финский пилот «Феррари» Кими Райкконен ответил президенту команды Серджио Маркионе, который назвал гонщика слишком медленным.

«Очевидно, что я хочу выступать хорошо. Моя команда хочет быть успешной. Я, в свою очередь, делаю все возможное, чтобы добыть наилучший результат.

Не то, чтобы я не стараюсь, просто, к сожалению, иногда у меня далеко не все получается. Но мы стараемся изо всех сил. Я уверен, что мы сможем добиться лучших результатов», - приводит слова Райкконена Autosport.com.ru.

Напомним, по итогам Гран-при Австрии финн финишировал пятым, победителем стал его соотечественник из «Мерседеса» Вальттери Боттас.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Макс Ферстаппен не стал обвинять Квята за сход в АвстрииГонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не стал обвинять Даниила Квята за сход из-за аварии, которую россиянин совершил в первом повороте Гран-при Австрии.Кристиан Хорнер: Не вижу причин, по которым «Ред Булл» захочет заменить КвятаРуководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер прокомментировал столкновение, произошедшее между Даниилом Квятом и Фернандо Алонсо в первом повороте Гран-при Австрии.Даниэль Риккардо: Я делал все, что только можно, лишь бы подняться на подиумПилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо прокомментировал результаты гонки Гран-при Австрии, по итогам которой австралиец занял третье место.Валттери Боттас: Я счастлив, что довел дело до победы в АвстрииФинский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от победы в гонке Гран-при Австрии.Себастьян Феттель: Старт Боттаса был нечеловеческимНемецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель после окончания Гран-при Австрии рассказал об уверенности в том, что финн Вальттери Боттас из «Мерседеса» нарушил правила на старте гонки.Даниил Квят: Очень обидно, но объехать машину впереди меня было невозможноРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят попытался объяснить, что стало причиной аварии на Гран-при Австрии, виновником которой он был признан.Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка. Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)Сегодня, 9 июля состоится гонка девятого этапа Формулы-1 – Гран-при Австрии.Кими Райкконен: В квалификации машина работала весьма неплохоПилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты квалификации Гран-при Австрии, по итогам которой финн занял четвертое место, но стартовать в гонке будет с третьей позиции из-за наказания Льюиса Хэмилтона.Даниил Квят: Ощущения от машины в квалификации были худшими на весь уик-энд, я потерял уверенностьРоссийский пилот Даниил Квят прокомментировал свое выступление в квалификации Гран-при Австрии.Льюис Хэмилтон: Рад за Боттаса, а мне не удалось добиться успеха в третьем сегменте квалификацииТрехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в квалификации Гран-при Австрии-2017.Себастьян Феттель: Борьба с Боттасом будет трудной, но «Феррари» нужно сосредоточиться на своей гонкеЧетырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель прокомментировал свое выступление в квалификации Гран-при Австрии-2017.Валттери Боттас: Мне очень нравится выступать на австрийской трассеФинский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свою победу в квалификации Гран-при Австрии-2017.Боттас завоевал поул-позишн на Гран-при Австрии, Квят будет стартовать 14-мНа автодроме «Ред Булл Ринг» в австрийском Шпильберге завершились квалификационные заезды.Пилоты «Формулы-1» подрались во время хоккейного матчаПилоты «Формулы-1» Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен, выступающие за команду Red Bull, подрались во время хоккейного матча.Хэмилтон оштрафован на пять позиций на старте Гран-при АвстрииПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон из-за смены коробки передач на своем болиде будет оштрафован на пять позиций на стартовой решетке Гран-при Австрии.Трасса не для «быков»: заметки накануне Гран-при АвстрииТрасса не для «быков»: заметки накануне Гран-при АвстрииРазрешился ли конфликт Феттеля и Хэмилтона, что случилось с болидом Даниила Квята и какая погода ждет гонщиков на этапе в Австрии.Гонщики «Ред Булла» Риккардо и Ферстаппен сыграли в хоккей (видео)В преддверии Гран-при Австрии пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен посетили хоккейную академию в Зальцбурге, где испытали свои силы на льду.Даниил Квят: В Австрии важна мощность, которой нам не хватаетРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в австрийском Шпильберге.Сироткин примет участие в первой практике Гран-при АвстрииРоссийский гонщик, тест-пилот «Рено» Сергей Сироткин примет участие в первом тренировочном заезде этапа Формулы-1, который пройдет в австрийском Шпильберге.Карлос Сайнс: Моя цель – перейти в «Ред Булл»Испанский пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс рассказал о своей главной цели на сезон, а также намекнул на то, что может покинуть команду уже в следующем году.
Хоккей
СКА подписал новый контракт с Ковальчуком
Хоккей
Путин посетил спортивный комплекс «Дацюк-Арена» в Екатеринбурге
Футбол
Себастьян Дриусси: Грустно покидать «Ривер Плейт», но в то же время рад переходу в «Зенит»
Теннис
Букмекеры считают Кузнецову фаворитом встречи с Радванска
все новости
Феррари
Феррарикалендарьстатистика
Кими Райкконен
Кими Райкконенвсе новости
Гран-при Австрии
Гран-при Австрии
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости