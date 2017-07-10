Макс Ферстаппен не стал обвинять Квята за сход в Австрии
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не стал обвинять Даниила
Квята за сход из-за аварии, которую россиянин совершил в первом повороте
Гран-при Австрии.
«На старте возникла проблема со сцеплением. На установочном
круге я почувствовал, что все не здорово. А на старте запустился режим антиблокировки
мотора, когда я пытался поехать. Потеряв много позиций, я тронулся и попытался
избежать проблем в первом повороте, но получил удар в заднюю шину. Подшипник в
сцеплении сломался, и я не мог ехать.
Наши парни много работают, и винить некого. Я должен
сохранять позитивный настрой. Конечно, мне неприятно, я снова расстроен, но
должен двигаться вперед, ведь нас ждет еще много гонок», - приводит слова
Ферстаппена официальный сайт команды «Ред Булл».
Напомним, победителем гонки в Австрии стал финский гонщик
«Мерседеса» Валттери Боттас.