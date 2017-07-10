Макс Ферстаппен не стал обвинять Квята за сход в Австрии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не стал обвинять Даниила Квята за сход из-за аварии, которую россиянин совершил в первом повороте Гран-при Австрии.

«На старте возникла проблема со сцеплением. На установочном круге я почувствовал, что все не здорово. А на старте запустился режим антиблокировки мотора, когда я пытался поехать. Потеряв много позиций, я тронулся и попытался избежать проблем в первом повороте, но получил удар в заднюю шину. Подшипник в сцеплении сломался, и я не мог ехать.

Наши парни много работают, и винить некого. Я должен сохранять позитивный настрой. Конечно, мне неприятно, я снова расстроен, но должен двигаться вперед, ведь нас ждет еще много гонок», - приводит слова Ферстаппена официальный сайт команды «Ред Булл».

Напомним, победителем гонки в Австрии стал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.