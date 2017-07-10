Лебедев победил Флэнагана, Боттас выиграл Гра-при Австрии, а Смолов получил травму. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.

Чемпион мира по версии WBA Super Денис Лебедев успешно провел защиту титула против австралийца Марка Флэнагана.

На сборе в Австрии «Краснодар» на последних минутах ушел от поражения в матче с московским ЦСКА.

Нападающий краснодарской команды Федор Смолов получил травму задней поверхности бедра и выбыл, как минимум на три недели.

Президент России Владимир Путин посетил спортивный комплекс «Дацюк-Арена» в Екатеринбурге.

СКА подписал новый однолетний контракт с нападающим Ильей Ковальчуком.

Нападающий Уэйн Руни вернулся в «Эвертон» спустя 13 лет.

«Челси» подписал защитника «Ромы» Антонио Рюдигера.

«Спартак» начал переговоры по трансферу защитника «Удинезе» Томаса Орто.

Бывший защитник «Реала», «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос в девятый раз стал отцом.

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем австрийского этапа Формулы-1. Россиянин Даниил Квят в первом же повороте попал в аварию.

Голландец Мартин ван ден Бринк выиграл второй этап ралли-рейда «Шелковый путь» в классе грузовиков.

Видео дня: Шелковый путь. День 2. Сумасшедший участок

Цитата дня: «Флэнаган перед боем пообещал победить меня», - Денис Лебедев

Обязательно к прочтению:

Уже не уровень. Что нам показал бой Лебедева

Береги ногу, Федя. Смолов получил травму и оказался в центре скандала

«Илья совершил хитрый маневр…» Вся правда о том, почему Ковальчук остался в СКА