Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лебедев победил Флэнагана, Боттас выиграл Гра-при Австрии, а Смолов получил травму. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.

Чемпион мира по версии WBA Super Денис Лебедев успешно провел защиту титула против австралийца Марка Флэнагана.

На сборе в Австрии «Краснодар» на последних минутах ушел от поражения в матче с московским ЦСКА.

Нападающий краснодарской команды Федор Смолов получил травму задней поверхности бедра и выбыл, как минимум на три недели.

Президент России Владимир Путин посетил спортивный комплекс «Дацюк-Арена» в Екатеринбурге.

СКА подписал новый однолетний контракт с нападающим Ильей Ковальчуком.

Нападающий Уэйн Руни вернулся в «Эвертон» спустя 13 лет.

«Челси» подписал защитника «Ромы» Антонио Рюдигера.

«Спартак» начал переговоры по трансферу защитника «Удинезе» Томаса Орто.

Бывший защитник «Реала», «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос в девятый раз стал отцом. 

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем австрийского этапа Формулы-1. Россиянин Даниил Квят в первом же повороте попал в аварию.

Голландец Мартин ван ден Бринк выиграл второй этап ралли-рейда «Шелковый путь» в классе грузовиков.

Видео дня: Шелковый путь. День 2. Сумасшедший участок

Цитата дня: «Флэнаган перед боем пообещал победить меня», - Денис Лебедев

Обязательно к прочтению: 

Уже не уровень. Что нам показал бой Лебедева

Береги ногу, Федя. Смолов получил травму и оказался в центре скандала

«Илья совершил хитрый маневр…» Вся правда о том, почему Ковальчук остался в СКА

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кристиан Хорнер: Не вижу причин, по которым «Ред Булл» захочет заменить КвятаРуководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер прокомментировал столкновение, произошедшее между Даниилом Квятом и Фернандо Алонсо в первом повороте Гран-при Австрии.Макс Ферстаппен не стал обвинять Квята за сход в АвстрииГонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не стал обвинять Даниила Квята за сход из-за аварии, которую россиянин совершил в первом повороте Гран-при Австрии.Андрей Рябинский: Денис провел бой на классе и победил мастеровитого соперникаГлава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский поделился впечатлениями о победе Дениса Лебедева над австралийцем Марком Флэнаганом.Уже не уровень. Что нам показал бой ЛебедеваУже не уровень. Что нам показал бой Лебедева«Советский спорт» – о победе чемпиона мира по версии WBA Super в первом тяжелом весе Дениса Лебедева над австралийцем Марком Флэнаганом.Денис Лебедев: Флэнаган перед боем пообещал победить меняРоссийский боксер Денис Лебедев поделился впечатлениями от победы над австралийцем Марком Флэнаганом.Валттери Боттас: Я счастлив, что довел дело до победы в АвстрииФинский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от победы в гонке Гран-при Австрии.«Илья совершил хитрый маневр…» Вся правда о том, почему Ковальчук остался в СКА«Илья совершил хитрый маневр…» Вся правда о том, почему Ковальчук остался в СКАА вы знаете, почему Илья Ковальчук решил задержаться в России еще на год? Об этом рассуждает обозреватель «Советского спорта».Лебедев победил Флэнагана судейским решениемЧемпион мира по версии WBA Super в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Денис Лебедев успешно провел защиту титула против австралийца Марка Флэнагана.Лебедев по очкам победил ФлэнаганаРоссийский боксер Денис Лебедев в двенадцатираундовом поединке, прошедшем в Екатеринбурге, победил по очкам австралийца Марка Флэнагана.Береги ногу, Федя. Смолов получил травму и оказался в центре скандалаБереги ногу, Федя. Смолов получил травму и оказался в центре скандала«Советский спорт» рассказывает о товарищеском матче ЦСКА и «Краснодара» и ситуации, сложившейся вокруг травмы форварда южан Федора Смолова.СКА подписал новый контракт с КовальчукомСКА подписал однолетний контракт с нападающим Ильей Ковальчуком, сообщается на официальном сайте клуба.Себастьян Феттель: Старт Боттаса был нечеловеческимНемецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель после окончания Гран-при Австрии рассказал об уверенности в том, что финн Вальттери Боттас из «Мерседеса» нарушил правила на старте гонки.Руни определился с игровым номером в «Эвертоне»Форвард «Эвертона» Уэйн Руни будет выступать за команду под 10-м номером, который в прошлом сезоне принадлежал Ромелу Лукаку. Об этом сообщает пресс-служба клуба.Уэйн Руни: Хочу сказать огромное спасибо всем в «Манчестер Юнайтед»Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни на своей странице в «Инстаграме» опубликовал сообщение, в котором поблагодарил «Манчестер Юнайтед».Виктор Гончаренко: Будем идти шаг за шагом в предстоящем сезонеГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог контрольного матча с «Краснодаром» (1:1).Лукаку к Моуринью, Руни домой: «МЮ» вновь пошумел на трансферном рынкеЛукаку к Моуринью, Руни домой: «МЮ» вновь пошумел на трансферном рынке«Манчестер Юнайтед» провернул пока самый громкий трансфер этого лета.«Челси» подписал защитника «Ромы» Рюдигера«Челси» подписал контракт с защитником Антонио Рюдигером, ранее выступавшим за «Рому», сообщает официальный твиттер лондонского клуба.Даниил Квят: Очень обидно, но объехать машину впереди меня было невозможноРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят попытался объяснить, что стало причиной аварии на Гран-при Австрии, виновником которой он был признан.Андрей Канчельскис: Причиной ухода Руни стал Моуринью и его модель игрыЭкс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о переходе нападающего Уэйна Руни в «Эвертон».Боттас выиграл «Гран-при Австрии», Квят – 16-йПилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем гонки «Гран-при Австрии».
Бокс
Андрей Рябинский: Денис провел бой на классе и победил мастеровитого соперника
Ралли
Ван ден Бринк выиграл 2-й этап «Шелкового пути» в классе грузовиков, Шибалов - 4-й, Сотников - 5-й
Бокс
Денис Лебедев: Флэнаган перед боем пообещал победить меня
Формула-1
Валттери Боттас: Я счастлив, что довел дело до победы в Австрии
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
Торо Россо
Торо Россокалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Денис Лебедев
Денис Лебедеввсе новости
Уэйн Руни
Уэйн Рунивсе новости
Валттери Боттас
Валттери Боттасвсе новости
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Илья Ковальчук
Илья Ковальчуквсе новости