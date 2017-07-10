Тимофей Мозгов: Осталось еще много целей, которых я не достиг в НБА

Центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов рассказал о своей мотивации в преддверии нового сезона.

- У меня очень сильная мотивация. Я знаю, что есть люди, которые проводят в НБА по 20 сезонов и ничего не выигрывают. Выступают в сильных командах, доходят до финала НБА, но не добиваются конечной цели.

Мне повезло, что я стал частью команды, которая выиграла Кубок Ларри О'Брайена, но не хочется на этом зацикливаться. Жизнь не заканчивается. У меня много целей, которых я еще не достиг в НБА, - рассказал Мозгов.

Напомним, по окончании сезона-2016/17 Тимофей Мозгов перешел из «Лейкерс» в «Бруклин» в результате обмена.

Ранее российский центровой стал чемпионом лиги в составе «Кливленда».

