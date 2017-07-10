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Джозеф Паркер: Готов биться с Джошуа и уважаю Тайсона Фьюри

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер рассказал о своих целях на ближайшие месяцы.

- Сперва мне необходимо встретиться с Хьюи Фьюри, а это -  соперник, к которому нужно отнестись серьезно. Но все же признаюсь, что уже думал об объединительном поединке против Энтони Джошуа и мне очень нравится эта идея.

Джошуа - умный боец, он с каждым поединком выглядит все лучше. Он здорово смотрелся в бою против Владимира. Но что главное? Главное - в моих руках находится то, что его интересует. У Джошуа - два титула, но в дивизионе есть еще два чемпионских пояса, и один из них - у меня.

Тайсон Фьюри уважает меня, а я уважаю его. Мы часто переписываемся в социальных сетях. Он побил общепризнанного чемпиона, а его не побил никто. Свои титулы Фьюри потерял не на ринге. Кроме того - его характер и темперамент придают изюминку дивизиону тяжеловесов, - заявил Паркер.

Напомним, будущий соперник Паркера Хьюи Фьюри - двоюродный брат Тайсона.

Поединок Паркер - Фьюри состоится 23 сентября в Манчестере.


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