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Гильермо Очоа будет играть за бельгийский «Стандард»

Источник:  ФК «Стандард»Комментарии

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа подпишет контракт с бельгийским клубом «Стандард» (Льеж). 

- Гильермо обладает огромным опытом как на клубном уровне, где он выступал в чемпионатах Мексики, Франции и Испании, так и на уровне национальных сборных. В 2014 году он здорово сыграл на чемпионате мира в Бразилии.

Гильермо готов к новым вызовам и определенно способен многое дать нашей команде, - заявил спортивный директор «Стандарда» Оливье Ренар.

В прошлом сезоне 31-летний Очоа на правах аренды играл за испанскую «Гранаду», а права на игрока принадлежали «Малаге».

Детали соглашения вратаря с бельгийским клубом пока не раскрываются.

В составе сборной Мексики Гильермо дошел до полуфинала Кубка конфедераций-2017, который проходил в четырех российских городах и завершился 2 июля.

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