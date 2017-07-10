Гильермо Очоа будет играть за бельгийский «Стандард»
Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа подпишет контракт с бельгийским клубом «Стандард» (Льеж).
- Гильермо обладает огромным опытом как на клубном уровне, где он выступал в чемпионатах Мексики, Франции и Испании, так и на уровне национальных сборных. В 2014 году он здорово сыграл на чемпионате мира в Бразилии.
Гильермо готов к новым вызовам и определенно способен многое дать нашей команде, - заявил спортивный директор «Стандарда» Оливье Ренар.
В прошлом сезоне 31-летний Очоа на правах аренды играл за испанскую «Гранаду», а права на игрока принадлежали «Малаге».
Детали соглашения вратаря с бельгийским клубом пока не раскрываются.
В составе сборной Мексики Гильермо дошел до полуфинала Кубка конфедераций-2017, который проходил в четырех российских городах и завершился 2 июля.