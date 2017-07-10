Руслан Проводников: Бокс - не единственная мотивация в моей жизни, но могу вернуться на ринг
33-летний российский боксер Руслан Проводников не исключил возможность продолжения спортивной карьеры.
- Прямо сейчас у меня есть много другой работы, которая отнимает много времени и не позволяет задуматься о возвращении на ринг. Но окончательное решение еще только предстоит принять. Кто знает, каким оно будет...
Я никогда не боксировал за деньги, важна была только слава и титулы. Если предложение будет действительно интересным, возможно, я готов буду вернуться. Но бокс - не единственная мотивация в моей жизни, - рассказал Проводников.
Ruslan Provodnikov Still Waiting For The Right Fight https://t.co/TPP2pUPsmG #boxing pic.twitter.com/evZLjgOYr8— BoxingScene.com (@boxingscene) 10 июля 2017 г.
Ранее менеджер бойца Вадим Корнилов рассказывал о том, что за последние месяцы он получил несколько предложений об организации поединков с участием Руслана, но ни одно из них не заинтересовало боксера.
Последний поединок экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO в июне прошлого года. Тогда он уступил Джону Молине-младшему.
В настоящий момент Проводников занимается политической деятельностью в Ханты-Мансийском автономном округе.