Руслан Проводников: Бокс - не единственная мотивация в моей жизни, но могу вернуться на ринг

33-летний российский боксер Руслан Проводников не исключил возможность продолжения спортивной карьеры.

- Прямо сейчас у меня есть много другой работы, которая отнимает много времени и не позволяет задуматься о возвращении на ринг. Но окончательное решение еще только предстоит принять. Кто знает, каким оно будет...

Я никогда не боксировал за деньги, важна была только слава и титулы. Если предложение будет действительно интересным, возможно, я готов буду вернуться. Но бокс - не единственная мотивация в моей жизни, - рассказал Проводников.

Ранее менеджер бойца Вадим Корнилов рассказывал о том, что за последние месяцы он получил несколько предложений об организации поединков с участием Руслана, но ни одно из них не заинтересовало боксера.

Последний поединок экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO в июне прошлого года. Тогда он уступил Джону Молине-младшему.

В настоящий момент Проводников занимается политической деятельностью в Ханты-Мансийском автономном округе.









