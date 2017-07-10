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Виктор Онопко: Если Слуцкий сразу выведет «Халл Сити» в АПЛ - это будет нечто

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Тренер ЦСКА и бывший капитан сборной России Виктор Онопко пожелал удачи Леониду Слуцкому в его работе с английской командой «Халл Сити».

- Меня сначала вообще удивило, когда он сказал, что уходит из ЦСКА. Но после того как он все объяснил, я его понял. Знал, что он очень хотел в Англии работать. Как я понимаю, Слуцкий хочет начать работать там, а потом подняться выше. Конечно, нельзя сравнивать ЦСКА и «Халл Сити», это разные команды. ЦСКА это другой уровень.

Но я его понимаю и поддерживаю, как друг и тренер. Желаю Слуцкому, чтобы у него получилось в «Халле» и он вывел команду обратно в АПЛ. Если это получится сделать в первый год, это будет нечто. Но я верю в то, что у него это получится сделать, - рассказал Онопко.

Напомним, 9 июня Леонид Слуцкий вступил в должность главного тренера «Халл Сити».

В первом туре чемпионшипа-2017/18 «тигры» сыграют с бирмингемской «Астон Виллой».

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