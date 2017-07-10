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Фредди Роуч: Буду советовать Пакьяо провести еще один бой или завершить карьеру

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Многолетний наставник филиппинского боксера Мэнни Пакьяо Фредди Роуч советует своему подопечному задуматься о завершении спортивной карьеры. 

- Мэнни по-прежнему - фанат тренировок. Но, на мой взгляд, он тренируется даже слишком усердно. Он пытается делать то же самое, что он выполнял, когда был молодым. Но все же ему уже 38 лет, а не 28... Это часть нашей жизни - становиться старше.

Сейчас он сенатор, боец и отец. На него сваливается слишком много забот. Я буду советовать ему провести еще один поединок (реванш с Джеффом Хорном) или завершить спортивную карьеру прямо сейчас, - цитирует Роуча USA Today.

Напомним, 2 июля Пакьяо уступил Хорну в австралийском Брисбене единогласным решением судей. Многие болельщики и эксперты посчитали результат этого поединка сомнительным.

В контракте на бой было прописано право филиппинца на реванш в случае поражения.

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