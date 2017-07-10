Фредди Роуч: Буду советовать Пакьяо провести еще один бой или завершить карьеру
Многолетний наставник филиппинского боксера Мэнни Пакьяо Фредди Роуч советует своему подопечному задуматься о завершении спортивной карьеры.
- Мэнни по-прежнему - фанат тренировок. Но, на мой взгляд, он тренируется даже слишком усердно. Он пытается делать то же самое, что он выполнял, когда был молодым. Но все же ему уже 38 лет, а не 28... Это часть нашей жизни - становиться старше.
Сейчас он сенатор, боец и отец. На него сваливается слишком много забот. Я буду советовать ему провести еще один поединок (реванш с Джеффом Хорном) или завершить спортивную карьеру прямо сейчас, - цитирует Роуча USA Today.
Roach: I Don't Want Pacquiao To Get Hurt - Retire or One More https://t.co/1HhTdCXF8o #boxing pic.twitter.com/ie6HJu6wZF— BoxingScene.com (@boxingscene) 10 июля 2017 г.
Напомним, 2 июля Пакьяо уступил Хорну в австралийском Брисбене единогласным решением судей. Многие болельщики и эксперты посчитали результат этого поединка сомнительным.
В контракте на бой было прописано право филиппинца на реванш в случае поражения.
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