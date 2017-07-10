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Ромелу Лукаку: Хочу сказать спасибо всем людям, имеющим отношение к «Эвертону»

Источник:  Газета.RuКомментарии

Форвард сборной Бельгии перед официальным оформлением своего перехода в «Манчестер Юнайтед» обратился к болельщикам, игрокам и персоналу «Эвертона».

- Хочу сказать большое спасибо всем людям, имеющим отношение к «Эвертону». Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении четырех лет, которые мы провели вместе. Вы помогали мне в каждой игре. Могу с гордостью заявить, что выступать перед вами было большой честью.

Спасибо всему персоналу клуба — благодаря вам я чувствовал себя как дома с самого первого дня здесь.

Хочу обратиться и к своим партнерам по команде. Было очень здорово играть вместе с вами, ребята! Благодарю тренеров, которые помогали мне становиться лучше. Работать с вами было очень приятно. Все советы, которые вы мне дали, я буду помнить до конца карьеры. Спасибо, ФК «Эвертон»!, - цитирует Лукаку «Газета.ру» со ссылкой на страницу игрока в сети Instagram.

Напомним, по данным британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» заплатит «Эвертону» за игрока 100 миллионов фунтов стерлингов.

Место бельгийца в составе ливерпульцев предположительно займет Уэйн Руни, накануне вернувшийся в родную команду из «МЮ».

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