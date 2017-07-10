Бранислав Иванович: После ухода Халка и Витселя в «Зените» многое изменилось, но клуб перевернул страницу

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от нового сезона в РФПЛ.

- Многое изменилось после ухода Халка, Акселя Витселя, а теперь и Мигеля Данни. Но «Зенит» перевернул страницу. У нас в составе появились Дмитрий Полоз, Кристиан Нобоа, Леандро Паредес, клуб ведет переговоры и с другими футболистами.

К тому же у нас есть Александр Кокорин, Юрий Жирков, Артем Дзюба, Йоан Молло, Жулиану, Олег Шатов, Лука Джорджевич. У нас есть команда, способная ставить высокие цели, а опыт Роберто Манчини нам только поможет. В каждом чемпионате есть свои особенности. Методики у разных тренеров разные - и в лигах, и в клубах. Но я уверен, что наше мастерство даст результат, - цитирует Ивановича портал Vesti-online.

16 июля в первом туре чемпионата России-2017/18 «Зенит» сыграет на выезде с новичком лиги клубом «СКА-Хабаровск».

