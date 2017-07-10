«Феррари» предложит новый контракт Себастьяну Феттелю

читайте также

Кими Райкконен: Я делаю все возможное, чтобы добыть результат Финский пилот «Феррари» Кими Райкконен ответил президенту команды Серджио Маркионе, который назвал гонщика слишком медленным.

Кристиан Хорнер: Не вижу причин, по которым «Ред Булл» захочет заменить Квята Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер прокомментировал столкновение, произошедшее между Даниилом Квятом и Фернандо Алонсо в первом повороте Гран-при Австрии.

Даниэль Риккардо: Я делал все, что только можно, лишь бы подняться на подиум Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо прокомментировал результаты гонки Гран-при Австрии, по итогам которой австралиец занял третье место.

Макс Ферстаппен не стал обвинять Квята за сход в Австрии Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не стал обвинять Даниила Квята за сход из-за аварии, которую россиянин совершил в первом повороте Гран-при Австрии.

Валттери Боттас: Я счастлив, что довел дело до победы в Австрии Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от победы в гонке Гран-при Австрии.

Себастьян Феттель: Старт Боттаса был нечеловеческим Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель после окончания Гран-при Австрии рассказал об уверенности в том, что финн Вальттери Боттас из «Мерседеса» нарушил правила на старте гонки.

Боттас выиграл «Гран-при Австрии», Квят – 16-й Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем гонки «Гран-при Австрии».

Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка. Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск) Сегодня, 9 июля состоится гонка девятого этапа Формулы-1 – Гран-при Австрии.

Кими Райкконен: В квалификации машина работала весьма неплохо Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты квалификации Гран-при Австрии, по итогам которой финн занял четвертое место, но стартовать в гонке будет с третьей позиции из-за наказания Льюиса Хэмилтона.

Даниил Квят: Ощущения от машины в квалификации были худшими на весь уик-энд, я потерял уверенность Российский пилот Даниил Квят прокомментировал свое выступление в квалификации Гран-при Австрии.

Льюис Хэмилтон: Рад за Боттаса, а мне не удалось добиться успеха в третьем сегменте квалификации Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в квалификации Гран-при Австрии-2017.

Себастьян Феттель: Борьба с Боттасом будет трудной, но «Феррари» нужно сосредоточиться на своей гонке Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель прокомментировал свое выступление в квалификации Гран-при Австрии-2017.

Валттери Боттас: Мне очень нравится выступать на австрийской трассе Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свою победу в квалификации Гран-при Австрии-2017.

Боттас завоевал поул-позишн на Гран-при Австрии, Квят будет стартовать 14-м На автодроме «Ред Булл Ринг» в австрийском Шпильберге завершились квалификационные заезды.

Хэмилтон оштрафован на пять позиций на старте Гран-при Австрии Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон из-за смены коробки передач на своем болиде будет оштрафован на пять позиций на стартовой решетке Гран-при Австрии.

Трасса не для «быков»: заметки накануне Гран-при Австрии Разрешился ли конфликт Феттеля и Хэмилтона, что случилось с болидом Даниила Квята и какая погода ждет гонщиков на этапе в Австрии.

Гонщики «Ред Булла» Риккардо и Ферстаппен сыграли в хоккей (видео) В преддверии Гран-при Австрии пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен посетили хоккейную академию в Зальцбурге, где испытали свои силы на льду.

Даниил Квят: В Австрии важна мощность, которой нам не хватает Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в австрийском Шпильберге.

Сироткин примет участие в первой практике Гран-при Австрии Российский гонщик, тест-пилот «Рено» Сергей Сироткин примет участие в первом тренировочном заезде этапа Формулы-1, который пройдет в австрийском Шпильберге.