«Феррари» предложит новый контракт Себастьяну Феттелю
Источник: ReutersКомментарии
Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель может подписать новое соглашение с командой «Феррари».
- Я четко дал понять Себастьяну, что если он хочет остаться в команде, мы в любой момент продлим контракт. Все зависит только от него, - заявил глава компании «Феррари» Серджио Маркьонне.
Напомним, Феттель лидирует в текущем чемпионате мире, опережая пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на 20 очков.
Ранее Себастьян четырежды выигрывал титул в составе команды «Ред Булл».
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