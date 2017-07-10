Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Феррари» предложит новый контракт Себастьяну Феттелю

Источник:  ReutersКомментарии

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель может подписать новое соглашение с командой «Феррари».

- Я четко дал понять Себастьяну, что если он хочет остаться в команде, мы в любой момент продлим контракт. Все зависит только от него, - заявил глава компании «Феррари» Серджио Маркьонне.

Напомним, Феттель лидирует в текущем чемпионате мире, опережая пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на 20 очков. 

Ранее Себастьян четырежды выигрывал титул в составе команды «Ред Булл».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кими Райкконен: Я делаю все возможное, чтобы добыть результатФинский пилот «Феррари» Кими Райкконен ответил президенту команды Серджио Маркионе, который назвал гонщика слишком медленным.Кристиан Хорнер: Не вижу причин, по которым «Ред Булл» захочет заменить КвятаРуководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер прокомментировал столкновение, произошедшее между Даниилом Квятом и Фернандо Алонсо в первом повороте Гран-при Австрии.Даниэль Риккардо: Я делал все, что только можно, лишь бы подняться на подиумПилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо прокомментировал результаты гонки Гран-при Австрии, по итогам которой австралиец занял третье место.Макс Ферстаппен не стал обвинять Квята за сход в АвстрииГонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не стал обвинять Даниила Квята за сход из-за аварии, которую россиянин совершил в первом повороте Гран-при Австрии.Валттери Боттас: Я счастлив, что довел дело до победы в АвстрииФинский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от победы в гонке Гран-при Австрии.Себастьян Феттель: Старт Боттаса был нечеловеческимНемецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель после окончания Гран-при Австрии рассказал об уверенности в том, что финн Вальттери Боттас из «Мерседеса» нарушил правила на старте гонки.Боттас выиграл «Гран-при Австрии», Квят – 16-йПилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем гонки «Гран-при Австрии».Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка. Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)Сегодня, 9 июля состоится гонка девятого этапа Формулы-1 – Гран-при Австрии.Кими Райкконен: В квалификации машина работала весьма неплохоПилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты квалификации Гран-при Австрии, по итогам которой финн занял четвертое место, но стартовать в гонке будет с третьей позиции из-за наказания Льюиса Хэмилтона.Даниил Квят: Ощущения от машины в квалификации были худшими на весь уик-энд, я потерял уверенностьРоссийский пилот Даниил Квят прокомментировал свое выступление в квалификации Гран-при Австрии.Льюис Хэмилтон: Рад за Боттаса, а мне не удалось добиться успеха в третьем сегменте квалификацииТрехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в квалификации Гран-при Австрии-2017.Себастьян Феттель: Борьба с Боттасом будет трудной, но «Феррари» нужно сосредоточиться на своей гонкеЧетырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель прокомментировал свое выступление в квалификации Гран-при Австрии-2017.Валттери Боттас: Мне очень нравится выступать на австрийской трассеФинский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свою победу в квалификации Гран-при Австрии-2017.Боттас завоевал поул-позишн на Гран-при Австрии, Квят будет стартовать 14-мНа автодроме «Ред Булл Ринг» в австрийском Шпильберге завершились квалификационные заезды.Хэмилтон оштрафован на пять позиций на старте Гран-при АвстрииПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон из-за смены коробки передач на своем болиде будет оштрафован на пять позиций на стартовой решетке Гран-при Австрии.Трасса не для «быков»: заметки накануне Гран-при АвстрииТрасса не для «быков»: заметки накануне Гран-при АвстрииРазрешился ли конфликт Феттеля и Хэмилтона, что случилось с болидом Даниила Квята и какая погода ждет гонщиков на этапе в Австрии.Гонщики «Ред Булла» Риккардо и Ферстаппен сыграли в хоккей (видео)В преддверии Гран-при Австрии пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен посетили хоккейную академию в Зальцбурге, где испытали свои силы на льду.Даниил Квят: В Австрии важна мощность, которой нам не хватаетРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в австрийском Шпильберге.Сироткин примет участие в первой практике Гран-при АвстрииРоссийский гонщик, тест-пилот «Рено» Сергей Сироткин примет участие в первом тренировочном заезде этапа Формулы-1, который пройдет в австрийском Шпильберге.Карлос Сайнс: Моя цель – перейти в «Ред Булл»Испанский пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс рассказал о своей главной цели на сезон, а также намекнул на то, что может покинуть команду уже в следующем году.
Бокс
Руслан Проводников: Бокс - не единственная мотивация в моей жизни, но могу вернуться на ринг
Футбол
Гильермо Очоа будет играть за бельгийский «Стандард»
Бокс
Джозеф Паркер: Готов биться с Джошуа и уважаю Тайсона Фьюри
Баскетбол
Тимофей Мозгов: Осталось еще много целей, которых я не достиг в НБА
все новости
Феррари
Феррарикалендарьстатистика
Себастьян Феттель
Себастьян Феттельвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости