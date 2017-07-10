Дортикос выставит титул регулярного чемпиона WBA на бой с Кудряшовым

Титул регулярного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в первом тяжелом весе будет стоять на кону в поединке между россиянином Дмитрием Кудряшовым и кубинцем Юниером Дортикосом, который пройдет в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии.

- На кону будет стоять титул «регулярного» чемпиона WBA, - цитирует менеджера Кудряшова Василия Костенко агентство ТАСС.

Напомним, по итогам драфта четвертьфиналов первого сезона Всемирной боксерской суперсерии регулярный чемпион мира WBA Дортикос выбрал своим соперником Дмитрия Кудряшова.

Юниер Дортикос: «Это будет яркий, зрелищный бой, который по достоинству оценят любители бокса. У Дмитрия тяжелый удар, но я надеюсь завершить поединок досрочно. Очень рад, что стал участником проекта WBSS».

Дмитрий Кудряшов: «Дортикос — сильный боксер, но моя цель – титул чемпиона мира. Я уверен в себе, в своих шансах на победу, иначе и быть не может, если я захотел участвовать в этом турнире».

Поединок Дортикос - Кудряшов состоится в сентябре или октябре текущего года. Российский боксер впервые поспорит за чемпионский титул в первом тяжелом весе.

Всемирная боксерская суперсерия - ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом 50 миллионов долларов США.











