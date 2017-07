Дортикос выставит титул регулярного чемпиона WBA на бой с Кудряшовым

Титул регулярного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в первом тяжелом весе будет стоять на кону в поединке между россиянином Дмитрием Кудряшовым и кубинцем Юниером Дортикосом, который пройдет в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии.

- На кону будет стоять титул «регулярного» чемпиона WBA, - цитирует менеджера Кудряшова Василия Костенко агентство ТАСС.

Напомним, по итогам драфта четвертьфиналов первого сезона Всемирной боксерской суперсерии регулярный чемпион мира WBA Дортикос выбрал своим соперником Дмитрия Кудряшова.

The fourth Cruiserweight QF is:@YunielDorticos vs Dmitry Kudryashov



