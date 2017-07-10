Дортикос выставит титул регулярного чемпиона WBA на бой с Кудряшовым
Титул регулярного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в первом тяжелом весе будет стоять на кону в поединке между россиянином Дмитрием Кудряшовым и кубинцем Юниером Дортикосом, который пройдет в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии.
- На кону будет стоять титул «регулярного» чемпиона WBA, - цитирует менеджера Кудряшова Василия Костенко агентство ТАСС.
Напомним, по итогам драфта четвертьфиналов первого сезона Всемирной боксерской суперсерии регулярный чемпион мира WBA Дортикос выбрал своим соперником Дмитрия Кудряшова.
The fourth Cruiserweight QF is:@YunielDorticos vs Dmitry Kudryashov— WBSuperSeries (@WBSuperSeries) 8 июля 2017 г.
💥 🥊 #AliTrophy pic.twitter.com/ZyuZLpisjQ
Юниер Дортикос: «Это будет яркий, зрелищный бой, который по достоинству оценят любители бокса. У Дмитрия тяжелый удар, но я надеюсь завершить поединок досрочно. Очень рад, что стал участником проекта WBSS».
Дмитрий Кудряшов: «Дортикос — сильный боксер, но моя цель – титул чемпиона мира. Я уверен в себе, в своих шансах на победу, иначе и быть не может, если я захотел участвовать в этом турнире».
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Поединок Дортикос - Кудряшов состоится в сентябре или октябре текущего года. Российский боксер впервые поспорит за чемпионский титул в первом тяжелом весе.
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