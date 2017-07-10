«Адмирал» погасил задолженность перед игроками за прошлый сезон

Клуб КХЛ «Адмирал» погасил задолженности перед игроками команды за прошедший сезон.



«Задолженность за прошлый сезон погашена», - заявил генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов.

В середине июня глава профсоюза игроков ККХ Андрей Коваленко сообщил агентству ТАСС, что долги перед игроками за прошлый сезон имеют четыре клуба: «Лада», «Адмирал», минское «Динамо», а также АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо». Позднее генеральный директор «Лады» сообщил о погашении всех долгов.

Лига в свою очередь поставила условие клубам выплатить оставшиеся деньги до 1 июля.

«Адмирал» в прошедшем сезоне КХЛ занял седьмое место в Восточной конференции, а в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина команда уступила омскому «Авангарду».