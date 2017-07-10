Форвард СКА Илья Ковальчук проходит медосмотр в Петербурге перед началом первого сбора команды.

Ковальчук в воскресенье подписал новый контакт с петербургским клубом на один год. Кроме Ковальчука медосмотр проходит Никита Гусев.

Напомним, первый сбор СКА проведет с 11 по 27 июля в Петербурге.

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Напомним, Илья Ковальчук играет за армейцев с 2013 года. Также Ковальчук выступал за СКА во время локаута в НХЛ в сезоне 2012/2013. В составе петербургского клуба нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Ранее сообщалось, что Ковальчук может уехать в НХЛ.