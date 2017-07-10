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«Краснодар» представил форму на сезон-2017/18 (фото)

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

«Краснодар» представил комплекты домашней и гостевой формы на предстоящий сезон.

Домашняя форма «быков» от фирмы Puma выполнена в традиционных для клуба черно-зеленых цветах.

Гостевой комплект - в белом цвете с черными и зелеными вставками.

Напомним, в сезоне-2015/16 «Краснодар» занял четвертое место в чемпионате России и завоевал путевку в Лигу Европы.

16 июля в первом туре нового первенства команда Игоря Шалимова на выезде сыграет с казанским «Рубином».

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