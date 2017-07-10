«Краснодар» представил форму на сезон-2017/18 (фото)
Источник: ФК «Краснодар»Комментарии
«Краснодар» представил комплекты домашней и гостевой формы на предстоящий сезон.
Домашняя форма «быков» от фирмы Puma выполнена в традиционных для клуба черно-зеленых цветах.
Гостевой комплект - в белом цвете с черными и зелеными вставками.
Футбольный клуб «Краснодар» совместно с техническим партнером PUMA представляет домашнюю и гостевую экипировку команды на сезон 2017/2018! pic.twitter.com/K4XpWMWUcl— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 10 июля 2017 г.
Напомним, в сезоне-2015/16 «Краснодар» занял четвертое место в чемпионате России и завоевал путевку в Лигу Европы.
16 июля в первом туре нового первенства команда Игоря Шалимова на выезде сыграет с казанским «Рубином».
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