Илья Ковальчук: Когда узнал о решении НХЛ по Олимпиаде, сказал, что останусь на год в Петербурге

Форвард СКА Илья Ковальчук рассказал о новом контракте с ХК СКА и прокомментировал слухи о переезде в НХЛ этим летом.

- Переговоры по контракту шли легко. Мы быстро договорились.

- Случайно не на свадьбе Овечкина договорились?

- Нет, до этого.

- Что не срослось с «Нью-Джерси»?

- Ничего. Я и не вел переговоры с «Нью-Джерси». Как только узнал, что НХЛ не поедет на Олимпиаду, сразу сказал агенту, что еду на год в Петербург. Начали разговаривать по контракту в конце июня.

- Генменеджер «Дэвилз» Рэй Шеро говорил, что вы все равно собираетесь в НХЛ.

- Много что говорили. Не верьте сплетням. Конкретно я ни с кем не разговаривал, - передает слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, 34-летний нападающий подписал с армейцами контракт сроком на один год. Прежнее соглашение игрока с клубом истекло 30 апреля. Сообщалось, что Ковальчук продолжит карьеру в НХЛ, где его правами владеет «Нью-Джерси».

Форвард играет за армейцев с 2013 года. Также Ковальчук выступал за СКА во время локаута в НХЛ в сезоне 2012/2013. В составе петербургского клуба нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В апреле руководство НХЛ объявило, что в сезоне 2017/2018 лига не будет прерывать регулярный чемпионат для участия в Олимпийских играх. Игроки НХЛ не выступят на Олимпиаде впервые с 1994 года.