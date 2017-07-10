Витиньо: Гончаренко дал мне уверенность в своих силах, поверил в мой потенциал

Нападающий ЦСКА Витиньо отметил, что ему удалось добиться прогресса под руководством главного тренера команда Виктора Гончаренко.

- Когда я вновь вернулся в ЦСКА, казалось, у партнеров по команде сложился стереотип, мол, я опять буду работать не лучшим образом. К счастью, наш главный тренер сразу же меня от этого оградил. Я понял, что получаю второй шанс, начинаю с нуля, о прошлом никто вспоминать не станет.

Гончаренко дал мне уверенность в своих силах, поверил в мой потенциал, показал, что я важен для команды. Разве я имел право подвести тренера, который так в меня верит? Кроме того, он нашел именно ту позицию на поле, которая мне очень нравится. У меня есть свобода перемещений, при этом я играю близко к чужим воротам. С этого момента все стало меняться в лучшую сторону, и я очень этому рад, - рассказал Витиньо.

Напомним, ЦСКА занял второе место в чемпионате России-2015/16 и завоевал путевку в Лигу чемпионов.

15 июля армейцы сыграют на выезде с «Анжи» в первом туре нового первенства.





