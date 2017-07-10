Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Усик: Хочу добавить в свою коллекцию еще три чемпионских пояса

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Всемирная боксерская суперсерия (WBSS)Комментарии

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинец Александр Усик рассказал о своих целях на Всемирную боксерскую суперсерию. 

- Я собираюсь добавить в свою коллекцию еще три чемпионских пояса и стать абсолютным чемпионом, каким был сам Мохаммед Али. 

Я выбрал Хука в соперники по четвертьфиналу ля своих болельщиков. Они говорили, что хотят увидеть именно такой поединок. Марко – действительно заслуженный чемпион с большим опытом на профессиональном ринге, - рассказал Усик.

Высказывания всех участников турнира «крузеров» во время жеребьевки в Монако

Поединок Усик - Хук состоится в сентябре или октябре текущего года.

Всемирная боксерская суперсерия - ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом 50 миллионов долларов США.

Непримкнувший. Всемирная боксерская суперсерия стартует без Лебедева

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дортикос выставит титул регулярного чемпиона WBA на бой с КудряшовымТитул регулярного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в первом тяжелом весе будет стоять на кону в поединке между россиянином Дмитрием Кудряшовым и кубинцем Юниером Дортикосом, который пройдет в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии.Кшиштоф Влодарчик: Гассиев – хороший боксер и настоящий панчер, но я никогда не искал легких путейЭкс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе поляк Кшиштоф Влодарчик высоко оценил своего будущего оппонента по четвертьфиналу WBSS Мурата Гассиева.Мурат Гассиев: Влодарчик – тяжелый соперник, а прогнозы пусть делают другиеМурат Гассиев: Влодарчик – тяжелый соперник, а прогнозы пусть делают другиеВ ночь с 8 на 9 июля в Монако состоялся драфт четвертьфиналов Всемирной боксерской суперсерии.Андрей Рябинский: Кудряшов бьет как лошадь копытом, а Усик – заслуженно первый номер Всемирной суперсерииГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился ожиданиями от турнира бойцов первого тяжелого веса в рамках Всемирной суперсерии.Марко Хук: Мне хотелось сразиться именно с Усиком. Посмотрим, что он покажет в одном ринге со мнойЭкс-чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе немец Марко Хук поделился ожиданиями от встречи с нынешним обладателем этого титула украинцем Александром Усиком в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии.Мурат Гассиев: Уверен в своих силах и в победе над ВлодарчикомЧемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF россиянин Мурат Гассиев прокомментировал итоги драфта Всемирной боксерской суперсерии.«Игра престолов» мира бокса: финал в мае 2018-го«Игра престолов» мира бокса: финал в мае 2018-гоВсе перипетии, связанные с ночной жеребьевкой Кубка Мухаммеда Али – в отчете нашего автора.Дмитрий Кудряшов: Дортикос – сильный боксер, но моя цель – титул чемпиона мираБоксер Дмитрий Кудряшов прокомментировал итоги жеребьевки первого сезона Всемирной боксерской суперсерии.Кто выиграет Всемирную боксерскую суперсерию в первом тяжелом весе (Опрос)Сегодня в Монако состоялся драфт четвертьфиналов первого сезона Всемирной боксерской суперсерии.Непримкнувший. Всемирная боксерская суперсерия стартует без ЛебедеваНепримкнувший. Всемирная боксерская суперсерия стартует без ЛебедеваВ ночь с 8 на 9 июля в Монако состоялся драфт первого сезона Всемирной боксерской суперсерии.Кому достанется Кубок Мохаммеда Али? Как в боксе возникла своя Лига чемпионовКому достанется Кубок Мохаммеда Али? Как в боксе возникла своя Лига чемпионов«Советский спорт» отвечает на пять главных вопросов, связанных с организацией и проведением Всемирной суперсерии бокса.Гассиев сразится с Влодарчиком, Кудряшов - с Дортикосом. Итоги драфта Всемирной боксерской суперсерииГассиев сразится с Влодарчиком, Кудряшов - с Дортикосом. Итоги драфта Всемирной боксерской суперсерииСегодня в Монако состоялась жеребьевка четвертьфиналов Всемирной боксерской суперсерии.Вадим Корнилов: Лебедев может встретиться с победителем Всемирной боксерской суперсерииЧемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев будет заинтересован в поединке с победителем Всемирной боксерской суперсерии.Майк Перес стал последним участником Всемирной боксерской суперсерии31-летний кубинец Майк Перес стал последним, восьмым участником турнира «крузеров» в рамках Всемирной боксерской суперсерии.Абель Санчес: Гассиев и Усик – главные фавориты Всемирной боксерской суперсерииАбель Санчес: Гассиев и Усик – главные фавориты Всемирной боксерской суперсерииИзвестный американский тренер рассказывает о скандальном бое Шафиков - Истер, Всемирной боксерской суперсерии и Геннадии Головкине.Александр Усик: Хочу заполучить в свою коллекцию еще три чемпионских поясаЧемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинец Александр Усик прокомментировал свое выступление во Всемирную боксерскую суперсерию.Украинский боксер Усик назвал соотечественников терпиламиУкраинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик раскритиковал отношение к жизни соотечественников. Об этом сообщает Lenta.ru.Александр Усик: Через три года проведу бой с ДжошуаУкраинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик сказал, что в будущем планирует бой с чемпионом мира в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа.Усик проведет следующий бой в Одессе 12 августаУкраинский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик проведет свой следующий бой в Одессе. Об этом сообщают украинские СМИ.Тони Белью: Усик – блестящий боксер, но его имя должно подняться выше, чтобы мы смогли встретитьсяБританский боксер первого тяжелого веса Тони Белью поделился мнением об украинце Александре Усике и рассказал, при каких условиях возможен их очный поединок.
Хоккей
«Адмирал» погасил задолженность перед игроками за прошлый сезон
Бокс
Дортикос выставит титул регулярного чемпиона WBA на бой с Кудряшовым
Формула-1
«Феррари» предложит новый контракт Себастьяну Феттелю
Футбол
Бранислав Иванович: После ухода Халка и Витселя в «Зените» многое изменилось, но клуб перевернул страницу
все новости
Марко Хук
Марко Хуквсе новости
Александр Усик
Александр Усиквсе новости
Всемирная боксерская суперсерия (WBSS)
Всемирная боксерская суперсерия (WBSS)