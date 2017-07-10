Александр Усик: Хочу добавить в свою коллекцию еще три чемпионских пояса
Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинец Александр Усик рассказал о своих целях на Всемирную боксерскую суперсерию.
- Я собираюсь добавить в свою коллекцию еще три чемпионских пояса и стать абсолютным чемпионом, каким был сам Мохаммед Али.
Я выбрал Хука в соперники по четвертьфиналу ля своих болельщиков. Они говорили, что хотят увидеть именно такой поединок. Марко – действительно заслуженный чемпион с большим опытом на профессиональном ринге, - рассказал Усик.
🗣️ @AleksandrUsyk says he'll be taking home 3 more belts! 🇺🇦— WBSuperSeries (@WBSuperSeries) 9 июля 2017 г.
💥 🥊 #AliTrophy pic.twitter.com/GpUVQjtlBi
Высказывания всех участников турнира «крузеров» во время жеребьевки в Монако
Поединок Усик - Хук состоится в сентябре или октябре
текущего года.
Всемирная боксерская суперсерия - ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом 50 миллионов долларов США.
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