Александр Усик: Хочу добавить в свою коллекцию еще три чемпионских пояса

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинец Александр Усик рассказал о своих целях на Всемирную боксерскую суперсерию.

- Я собираюсь добавить в свою коллекцию еще три чемпионских пояса и стать абсолютным чемпионом, каким был сам Мохаммед Али.

Я выбрал Хука в соперники по четвертьфиналу ля своих болельщиков. Они говорили, что хотят увидеть именно такой поединок. Марко – действительно заслуженный чемпион с большим опытом на профессиональном ринге, - рассказал Усик.

