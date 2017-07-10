Илья Ковальчук: Поеду ли в следующем сезоне в НХЛ? Не будем загадывать

- Почему контракт с ХК СКА только на год?

- Потому что в моем возрасте надо идти год за годом.

- Следующим летом все-таки собираетесь за океан?

- Давайте не будем загадывать. Сейчас 2017 год, надо хорошо подготовиться к сезону. Он непростой, олимпийский. Будет много игр за сборную, клуб. Надо набраться сил и хорошо потренироваться, - передает слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Ковальчук принял идеальное решение. Вот почему оно выгодно вообще всем

Напомним, 34-летний нападающий подписал с армейцами контракт сроком на один год. Прежнее соглашение игрока с клубом истекло 30 апреля. Сообщалось, что Ковальчук продолжит карьеру в НХЛ, где его правами владеет «Нью-Джерси».

Форвард играет за армейцев с 2013 года. Также Ковальчук выступал за СКА во время локаута в НХЛ в сезоне 2012/2013. В составе петербургского клуба нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В апреле руководство НХЛ объявило, что в сезоне 2017/2018 лига не будет прерывать регулярный чемпионат для участия в Олимпийских играх. Игроки НХЛ не выступят на Олимпиаде впервые с 1994 года.