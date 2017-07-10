Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Илья Ковальчук: Поеду ли в следующем сезоне в НХЛ? Не будем загадывать

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Форвард СКА Илья Ковальчук поделился мнением о возможном возвращении в НХЛ в сезоне-2018/19.

- Почему контракт с ХК СКА только на год?
- Потому что в моем возрасте надо идти год за годом. 

- Следующим летом все-таки собираетесь за океан?
- Давайте не будем загадывать. Сейчас 2017 год, надо хорошо подготовиться к сезону. Он непростой, олимпийский. Будет много игр за сборную, клуб. Надо набраться сил и хорошо потренироваться, - передает слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Ковальчук принял идеальное решение. Вот почему оно выгодно вообще всем

Напомним, 34-летний нападающий подписал с армейцами контракт сроком на один год. Прежнее соглашение игрока с клубом истекло 30 апреля. Сообщалось, что Ковальчук продолжит карьеру в НХЛ, где его правами владеет «Нью-Джерси».

Форвард играет за армейцев с 2013 года. Также Ковальчук выступал за СКА во время локаута в НХЛ в сезоне 2012/2013. В составе петербургского клуба нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В апреле руководство НХЛ объявило, что в сезоне 2017/2018 лига не будет прерывать регулярный чемпионат для участия в Олимпийских играх. Игроки НХЛ не выступят на Олимпиаде впервые с 1994 года. 

Таблица переходов КХЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Ковальчук: У меня надежд, что Овечкин поедет на Олимпиаду, нетФорвард СКА Илья Ковальчук рассказал о подготовке к сезону-2017/18 и поделился мнением об отъезде Дадонова и Шипачева в НХЛ.Илья Ковальчук: Когда узнал о решении НХЛ по Олимпиаде, сказал, что останусь на год в ПетербургеФорвард СКА Илья Ковальчук рассказал о новом контракте с ХК СКА и прокомментировал слухи о переезде в НХЛ этим летом.Максим Шалунов: К дебюту в ЦСКА меня готовил известный мастер боевых искусствМаксим Шалунов: К дебюту в ЦСКА меня готовил известный мастер боевых искусствНовичок армейцев форвард Максим Шалунов рассказал «Советскому спорту» о своих первых впечатлениях от московского клуба.Ковальчук проходит медосмотр в ПетербургеФорвард СКА Илья Ковальчук проходит медосмотр в Петербурге перед началом первого сбора команды.«Адмирал» погасил задолженность перед игроками за прошлый сезонКлуб КХЛ «Адмирал» погасил задолженности перед игроками команды за прошедший сезон.Ковальчук принял идеальное решение. Вот почему оно выгодно вообще всемКовальчук принял идеальное решение. Вот почему оно выгодно вообще всемИлья Ковальчук хотел в НХЛ прямо сейчас, но ситуация сложилась как надо и без этого.Лебедев победил Флэнагана, Боттас выиграл Гран-при Австрии, а Смолов получил травму. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.«Илья совершил хитрый маневр…» Вся правда о том, почему Ковальчук остался в СКА«Илья совершил хитрый маневр…» Вся правда о том, почему Ковальчук остался в СКАА вы знаете, почему Илья Ковальчук решил задержаться в России еще на год? Об этом рассуждает обозреватель «Советского спорта».СКА подписал новый контракт с КовальчукомСКА подписал однолетний контракт с нападающим Ильей Ковальчуком, сообщается на официальном сайте клуба.Максим Шалунов: Новосибирские болельщики отнеслись к моему переходу в ЦСКА негативно? Да нормально все будет!Новичок армейцев Максим Шалунов прокомментировал свой переход из «Сибири» в ЦСКА.«Адмирал» просмотрит четырех игроковВ понедельник «Адмирал» начнет подготовку к новому сезону КХЛ.Нил Пионк: В тренировочном лагере все возможно, но моя задача - попасть в состав «Рейнджерс»Защитник «Рейнджерс» Нил Пионк перед началом тренировочного лагеря клуба рассказал о желании попасть в основной состав клуба.Нападающий Григоренко покинет «Ак Барс»Нападающий Евгений Григоренко покинет «Ак Барс», сообщает «БИЗНЕС Online».«Барыс» подписал защитника Маклюкова и нападающего Шевченко«Барыс» официально объявил о переходе защитника Алексея Маклюкова и нападающего Дмитрия Шевченко. Оба игрока провели минувший сезон в системе московского «Динамо».«Лада» подпишет нападающего БабенкоНападающий Егор Бабенко продолжит карьеру в «Ладе», сообщил агентству «Р-Спорт» агент игрока Александр Черных.ХК «Сочи» подписал вратаря из ВХЛХК «Сочи» подписал двусторонний контракт с вратарем пензенского «Дизеля» Петром Кочетковым, сообщается на официальном сайте клуба из ВХЛ.Андрей Зюзин: Финские тренеры «Салавата» выходят на работу последними в КХЛ. Абсурд!Один из лучших защитников в истории башкирского хоккея, тренер «Салавата Юлаева» в последних двух сезонах Андрей Зюзин прокомментировал ситуацию с новым тренерским штабом команды.Игорь Есмантович: Гретцки и Марадоны в ЦСКА не будет! А по Капризову работаемИгорь Есмантович: Гретцки и Марадоны в ЦСКА не будет! А по Капризову работаемПрезидент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал обозревателю «Советского спорта» о формировании армейской команды.Данис Зарипов: «Ак Барс» для меня – это нечто большее, чем просто клуб. Это жизньНападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал свой переход в казанскую команду.Рон Хекстолл: Патрик впервые попал в НХЛ. Ему нужно смотреть, наблюдать, разговаривать с ребятамиГенеральный менеджер «Филадельфии» Рон Хекстолл поделился мнением о первом тренировочном лагере нападающего «Флайерз» Нолана Патрика.
Хоккей
«Адмирал» погасил задолженность перед игроками за прошлый сезон
Бокс
Дортикос выставит титул регулярного чемпиона WBA на бой с Кудряшовым
Формула-1
«Феррари» предложит новый контракт Себастьяну Феттелю
Футбол
Бранислав Иванович: После ухода Халка и Витселя в «Зените» многое изменилось, но клуб перевернул страницу
все новости