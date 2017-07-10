Илья Ковальчук: У меня надежд, что игроки НХЛ приедут на Олимпиаду, нет

Форвард СКА Илья Ковальчук рассказал о подготовке к сезону-2017/18 и поделился мнением об отъезде Дадонова и Шипачева в НХЛ.

- Как медосмотр?

- Это надо у врачей спросить. Они допустили к сезону, и это самое главное. Колено восстановилось. Я пять недель тренируюсь. Никаких проблем нет.

- Личные цели на сезон ставите?

- Выиграть как можно больше трофеев с командой и сборной.

- Насколько это будет сложно сделать без Шипачева и Дадонова?

- Они очень мастеровитые ребята, но выбрали другой путь. Надо пожелать им удачи. Будем надеяться, что у них все получится, они будут приезжать в сборную и помогать ей, как это было в прошлые годы.

- Есть надежда, что игроки НХЛ, тот же Овечкин, приедут на Олимпиаду?

- У меня надежды нет.

- Вы не разговаривали на эту тему?

- То, о чем мы разговариваем, я не могу рассказать, - передает слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Ковальчук принял идеальное решение. Вот почему оно выгодно вообще всем

Напомним, 34-летний нападающий подписал с армейцами контракт сроком на один год. Прежнее соглашение игрока с клубом истекло 30 апреля. Сообщалось, что Ковальчук продолжит карьеру в НХЛ, где его правами владеет «Нью-Джерси».

Форвард играет за армейцев с 2013 года. Также Ковальчук выступал за СКА во время локаута в НХЛ в сезоне 2012/2013. В составе петербургского клуба нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В апреле руководство НХЛ объявило, что в сезоне 2017/2018 лига не будет прерывать регулярный чемпионат для участия в Олимпийских играх. Игроки НХЛ не выступят на Олимпиаде впервые с 1994 года.