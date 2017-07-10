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Илья Ковальчук: У меня надежд, что игроки НХЛ приедут на Олимпиаду, нет

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Форвард СКА Илья Ковальчук рассказал о подготовке к сезону-2017/18 и поделился мнением об отъезде Дадонова и Шипачева в НХЛ.

- Как медосмотр?
- Это надо у врачей спросить. Они допустили к сезону, и это самое главное. Колено восстановилось. Я пять недель тренируюсь. Никаких проблем нет. 

- Личные цели на сезон ставите?
- Выиграть как можно больше трофеев с командой и сборной. 

- Насколько это будет сложно сделать без Шипачева и Дадонова?
- Они очень мастеровитые ребята, но выбрали другой путь. Надо пожелать им удачи. Будем надеяться, что у них все получится, они будут приезжать в сборную и помогать ей, как это было в прошлые годы. 

- Есть надежда, что игроки НХЛ, тот же Овечкин, приедут на Олимпиаду? 
- У меня надежды нет. 

- Вы не разговаривали на эту тему?
- То, о чем мы разговариваем, я не могу рассказать, - передает слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Ковальчук принял идеальное решение. Вот почему оно выгодно вообще всем

Напомним, 34-летний нападающий подписал с армейцами контракт сроком на один год. Прежнее соглашение игрока с клубом истекло 30 апреля. Сообщалось, что Ковальчук продолжит карьеру в НХЛ, где его правами владеет «Нью-Джерси».

Форвард играет за армейцев с 2013 года. Также Ковальчук выступал за СКА во время локаута в НХЛ в сезоне 2012/2013. В составе петербургского клуба нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В апреле руководство НХЛ объявило, что в сезоне 2017/2018 лига не будет прерывать регулярный чемпионат для участия в Олимпийских играх. Игроки НХЛ не выступят на Олимпиаде впервые с 1994 года. 

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