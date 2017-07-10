Олег Терехин: Видеоповторы? Я двумя руками «за»

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин поделился мнением о системе видеоассистента рефери (VAR), протестированной на прошедшем в России Кубке конфедераций.

- Отлично отношусь к видеоповторам, двумя руками «за», - сказал Терехин. - Из-за судейских ошибок столько несправедливых результатов, ломающих тренерские судьбы, бывает! Противники нововведения говорили, что оно затягивает игру. Но ведь в реальности это совсем немного времени занимает, секунд десять.

Хорошо бы ввести видеоповторы в чемпионате России. Тогда не будет этих бесконечных послематчевых пересудов: было вне игры или не было, пересек мяч линию ворот или остался в поле...