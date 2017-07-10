МОК не будет выплачивать долги организаторов Олимпиады-2016

Международный олимпийский комитет (МОК) уведомил организаторов Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, что больше не будет финансировать погашение их долгов.



Как сообщает RT на русском, задолженность организаторов Игр-2016 перед поставщиками и третьими лицами составляет порядка $28 млн. В МОК сообщили, что закрыли все свои обязательства по финансированию Олимпиады в Рио, выделив на неё около $1,5 млрд.



Отмечено, что оргкомитет Игр не сможет прекратить свою деятельность в качестве юридического лица до тех пор, пока не будут сделаны все невыплаченные платежи и решены текущие судебные дела.



Ранее сообщалось, что ITA будет проводить допинг-тестирование на Олимпийских играх 2018 года.