Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кит Лэнгфорд покинет УНИКС

Источник:  Eurohoops.netКомментарии

По информации Eurohoops, американский защитник Кит Лэнгфорд договорился с руководством УНИКСа о расторжении действующего контракта. 

Соглашение Лэнгфорда с российским клубом рассчитано до 2018 года. За сезон-2017/18 33-летний баскетболист должен был заработать 1.8 миллиона евро.

В услугах защитника заинтересованы «Валенсия», «Панатинаикос», «Маккаби» (Тель-Авив).

В прошедшем сезоне Евролиги Лэнгфорд принял участие в 28 матчах. Он набирал по 21,8 очка в среднем за игру, будучи лидером УИНКСа по этому показателю.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» подтвердил переход американца РейнольдсаАмериканский разыгрывающий Скотти Рейнольдс подписал однолетний контракт с петербургским «Зенитом», сообщает официальный сайт клуба.УНИКС подписал американского защитникаУНИКС подписал контракт с защитником Трентом Локеттом.«Зенит» заключил контракт с бывшим игроком «Красных Крыльев»Разыгрывающий Скотти Рейнольдс стал игроком «Зенита», утверждает американский журналист Дэвид Пик.Огастин покинул ЦСКАЦентровой Джеймс Огастин покинул московский ЦСКА, после того как армейцы воспользовались соответствующей опцией контракта.Никита Моргунов: «Локомотив-Кубань» будет бороться за финал Единой лиги ВТББывший центровой Никита Моргунов выразил надежду, что краснодарский «Локомотив-Кубань» будет бороться за выход в финал Единой лиги ВТБ в грядущем сезоне.Милош Теодосич: В Москве остается частица моего сердцаЗащитник Милош Теодосич прокомментировал свой уход из ЦСКА.Форвард «Енисея» Трушкин стал игроком УНИКСаРоссийский форвард баскетбольного «Енисея» Владислав Трушкин продолжит карьеру в УНИКСе, сообщает официальный сайт казанской команды.Защитник Браун покидает «Химки»Защитник Маркел Браун покидает «Химки» в связи с истечением срока контракта с подмосковной командой.Олег Окулов: Девять российских команд в Единой Лиге ВТБ - очень малоГлавный тренер «Енисея» Олег Окулов поделился мнением о причинам малого количества российских команд и тренеров в Единой лиге ВТБ.Станислав Еремин: Агенты и руководство приглашают в клубы легионеров, после чего предпочитают взять иностранного тренераПредседатель тренерского совета РФБ Станислав Еремин высказался о причинах популярности иностранных тренеров в российских клубах Единой лиги ВТБ.Кайл Курич перешел в «Зенит»Атакующий защитник Кайл Курич подписал контракт с «Зенитом».Защитник Воронов перешел в «Зенит»Петербургский «Зенит» заключил двухлетний контракт с защитником Евгением Вороновым.Новые «Химки»: дирижер, убийца и мистер БинНовые «Химки»: дирижер, убийца и мистер Бин10 дней назад, когда «Советский спорт» анализировал селекционную кампанию ЦСКА, в «Химках» все было тихо.«Локомотив-Кубань» подписал центрового Элегара«Локомотив-Кубань» подписал контракт с центровым Фрэнком Элегаром, сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.Грек Димитрис Прифтис возглавил УНИКСДимитрис Прифтис назначен главным тренером УНИКСа, сообщается на официальном сайте клуба.«Химки» расстались с центровым ЭвансомБК «Химки»на своем официальном сайте сообщил, что центровой Джереми Эванс покидает клуб.Сергей Моня продлил контракт с «Химками»Капитан баскетбольных «Химок» Сергей Моня подписал новый контракт с подмосковным клубом.«Химки» продлили контракт с ВяльцевымБК «Химки» подписал новый контракт с защитником Егором Вяльцевым.Станислав Ильницкий: Постараюсь принести «Локо» пользуФорвард Станислав Ильницкий прокомментировал подписание контракта с «Локомотивом-Кубань».Саша Обрадович: Ильницкий отлично усилит «Локомотив-Кубань»Главный тренер «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал подписание контракта с форвардом Станиславом Ильницким.
Футбол
Витиньо: Гончаренко дал мне уверенность в своих силах, поверил в мой потенциал
Футбол
«Краснодар» представил форму на сезон-2017/18 (фото)
Хоккей
«Адмирал» погасил задолженность перед игроками за прошлый сезон
Бокс
Дортикос выставит титул регулярного чемпиона WBA на бой с Кудряшовым
все новости
УНИКС
УНИКСкалендарьстатистика
Кит Лэнгфорд
Кит Лэнгфордвсе новости
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости