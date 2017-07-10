Кит Лэнгфорд покинет УНИКС
Источник: Eurohoops.netКомментарии
По информации Eurohoops, американский защитник Кит Лэнгфорд договорился с руководством УНИКСа о расторжении действующего контракта.
Соглашение Лэнгфорда с российским клубом рассчитано до 2018 года. За
сезон-2017/18 33-летний баскетболист должен был заработать 1.8 миллиона евро.
В услугах защитника заинтересованы «Валенсия», «Панатинаикос», «Маккаби» (Тель-Авив).
В прошедшем сезоне Евролиги Лэнгфорд принял участие в 28 матчах. Он набирал по 21,8 очка в среднем за игру, будучи лидером УИНКСа по этому показателю.
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