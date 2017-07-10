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«Ювентус» арендует Дугласа Косту у «Баварии»

Источник:  L'EquipeКомментарии

По информации французских СМИ, вингер сборной Бразилии Дуглас Коста продолжит карьеру в туринском «Ювентусе».

«Ювентус» заплатит «Баварии» за двухлетнюю аренду игрока 9 миллионов евро.

При этом итальянская команда получит приоритетное право выкупа футболиста и может после окончания аренды подписать с Костой полноценный контракт, заплатив «Баварии» еще 33 миллиона.

Напомним, в июле 2015 года «Бавария» заплатила донецкому «Шахтеру» за Дугласа Косту 30 миллионов евро. В составе мюнхенцев игрок стал двукратным чемпионом Германии.



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