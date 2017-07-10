Вратарь сборной Сьерра-Леоне Конте скончался в возрасте 25 лет

Ушел из жизни голкипер сборной Сьерра-Леоне по футболу Альхаджи Дауда Конте.

Футболист был вызван в национальную команду на отборочный матч Кубка африканских наций-2019 против команды Кении, но не смог выйти на поле из-за болезни, которая привела к летальному исходу.



- Конте не впечатлял в последний день тренировок, потому что с ним было что-то не так. Я даже сказал об этом одному из моих ассистентов. Это заставило меня отстранить его от работы с командой



Я всегда любил его, потому что он всегда был хорошим игрок и человеком, достойным того, чтобы находиться в сборной Сьерра-Леоне, - цитирует BBC главного тренера сборной Джона Кейстера.