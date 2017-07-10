Антон Ландер: Когда появилось предложение от Казани, залез в Google

Шведский нападающий Антон Ландер, подписавший контракт с «Ак Барсом», рассказал о своем переходе в казанский клуб.

- Я очень ждал, когда же, наконец, присоединюсь к команде и вот я в Казани, - сказал Ландер. - Очень этому рад.

- Тяжело было решиться на переезд в Россию? С кем-нибудь советовались?

- Особо ни с кем не советовался, так как принимал решение самостоятельно. Но звонил Оскару Меллеру. Мы с ним поговорили минут 20 о Казани, об «Ак Барсе», и он рассказывал мне только хорошее о клубе. Сказал, что у «Ак Барса» есть собственный стиль, что мне очень нравится. Этот клуб хочет побеждать каждый год, и это в том числе и моя цель.

- О Казани знали что-нибудь до перехода?

- Честно скажу, немного, но когда появилось предложение от «Ак Барса», то залез в Google и почитал в интернете про ваш город. Мне очень понравилось.