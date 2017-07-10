«Рома» может арендовать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»
Источник: Gazzetta dello SportКомментарии
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль в ближайшее время может стать игроком «Ромы».
По информации итальянских СМИ, «Рома» обратилась к МЮ с просьбой об аренде 21-летнего форварда.
Марсьяль стал игроком манкунианцев летом 2015 года. Ранее он защищал цвета «Монако».
Также «Рома» заинтересована в аренде сербского защитника Матии Настасича, который выступает в немецкой бундеслиге за «Шальке 04».
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