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«Рома» может арендовать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»

Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль в ближайшее время может стать игроком «Ромы».  

По информации итальянских СМИ, «Рома» обратилась к МЮ с просьбой об аренде 21-летнего форварда.

Марсьяль стал игроком манкунианцев летом 2015 года. Ранее он защищал цвета «Монако».

Также «Рома» заинтересована в аренде сербского защитника Матии Настасича, который выступает в немецкой бундеслиге за «Шальке 04». 



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