Руслан Корян: «СКА-Хабаровск» летает по стране рейсовыми самолетами

Нападающий «СКА-Хабаровск» Руслан Корян поделился ожиданиями от дебюта команды в премьер-лиге.

- Пока мы просто рады тому, что сможем сыграть на этом уровне. Футбольная жизнь короткая и сложная. Все игроки хотят играть на уровне главной лиги, но не все получают такой шанс. Иногда мешают обстоятельства. Это когда ты не хуже конкурентов, но в клубе нет свободных вакансий или нужных связей у твоего агента. Бывает, что удача не с тобой или помехой на пути к цели становится травма. Всякое бывает, но мы в этом году сумели получить шанс, а потом забрали его себе, реализовав свою мечту. Мы сыграны, мы начинаем вместе, мы команда. Это наш плюс.

Больше семи часов полета из Москвы - это плюс Хабаровска?

- Точно не минус, но сильным нашим плюсом я бы этот фактор не называл. Почти вся премьер-лига прилетит к нам чартерными рейсами, в просторных салонах самолетов клубов можно прилечь, поспать, а не сидеть в эконом-классе рейса «Хабаровск - Москва». Мы летаем по стране рейсовыми самолетами. Это минус, хотя парни уже привыкли не обращать внимания на подобные обстоятельства. Важнее подготовка к играм и реабилитация после дороги. Тут много нюансов, которые опытный тренер обязан учитывать. У работавшего с нами Андрея Гордеева во многом и не получилось в СКА из-за специфики Хабаровска. Он не смог ее понять, а без этого нельзя побеждать, работая в клубах Хабаровска или Владивостока.