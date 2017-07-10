«Витязь» начал сбор в Италии

В итальянском местечке Брессаноне начался первый предсезонный сбор «Витязя», сообщается на официальном сайте клуба.

У подмосковной команды запланированы четыре контрольных матча: 27 июля с «Авангардом», 29 июля - с магнитогорским «Металлургом», 31 июля и 1 августа - со сборной Италии.

2 августа «Витязь» возвращается в Москву.

С 8 по 10 августа команда примет участие в Кубке Wingaz в немецком Касселе.



С 15 по 18 августа «Витязь» участвует в Кубке мэра Москвы.