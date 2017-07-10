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Василий Уткин: Время развиваться эволюционно есть у «Краснодара», но не у Смолова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о возможном будущем нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. 

«Краснодар» вряд ли хочет расставаться с лучшим игроком. И хочет использовать максимум возможностей, чтобы его удержать, — или выжать из сделки максимум.

Мотивация Смолова более сложна, но тем не менее понятна. Ему 27 лет с половиной. Федор довольно поздно заиграл сообразно таланту, у него (тьфу-тьфу) не было тяжелых травм, и поэтому, полагаю, лет шесть большой карьеры у него есть. Но посмотрите на покупки «Краснодара». Политика клуба — в эволюционном развитии. Время развиваться таким образом есть у Галицкого, у клуба, но не у Федора. Он хочет сыграть в Лиге чемпионов, и этот шанс уходит с каждым месяцем и даже с каждой неделей.

Да, контракт Смолова с «Краснодаром» рассчитан ещё на три года. Но приобрели его южане за деньги, не сопоставимые с ценой гипотетической продажи. Так что эта проблема найдёт своё решение. Была бы воля», - написал Уткин на своей странице в сети Facebook.

27-летний Федор Смолов дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 20 и 18 мячей, соответственно.

В прошедшем сезоне Федор Смолов провел 31 матч за «Краснодар» во всех турнирах и забил 25 мячей при одной голевой передаче.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Зенит», «Спартак» или один из зарубежных клубов. 


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