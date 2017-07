Габриэль «FalleN» Толедо признан лучшим игроком ESL One Cologne 2017

Портал HLTV.org признал капитана SK Gaming Габриэля «FalleN» Толедо MVP турнира ESL One Cologne 2017.

