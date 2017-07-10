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Доигровщик «Зенита» Леон признан самым высооплачиваемым волейболистом мира

Источник:  SiolКомментарии

Волейболист казанского «Зенита» Вильфредо Леон занял первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков мира.

23-летний кубинец, ныне проживающий в Польше, получает в России 1,4 миллиона долларов США в год.

На второй строчке рейтинга расположился самый ценный игрок прошедшего «Финала шести» Мировой лиги Ирвин Нгапет из «Модены». Его зарплата составляет 1,35 миллиона долларов. Представитель «Зираат» (Турция) Бартош Курев получает 1,1 миллиона, оказавшись на третьей строчке рейтинга.

В топ-10 самых выоскооплачиваемых вошли еще несколько представителей российского чемпионата: 5-е место – Дмитрий Мусэрский (Россия, «Белогорье», 950 тысяч долларов в год), 7-е – Георг Грозер (Германия, «Локомотив» Новосибирск, 870 тысяч), 8-е – Мэттью Андерсон (США, «Зенит» Казань, 850 тысяч), 9-е – Максим Михайлов (Россия, «Зенит» Казань, 714 тысяч).

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