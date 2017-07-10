Боб Арум: Если работа в Сенате Филиппин будет забирать время Пакьяо, ему лучше завершить спортивную карьеру

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум согласен с тем, что Мэнни Пакьяо целесообразно завершить выступления на профессиональном ринге.

- Если Мэнни хочет сразиться этим парнем (Джеффом Хорном - прим. ред.) снова - он должен упорно тренироваться. Ему будет необходимо исправить то, что пошло не так в первом бою. Однако если работа в Сенате Филиппин будет забирать его время - Пакьяо лучше уйти из большого спорта. Через неделю или две я поговорю с ним, - заявил Арум.



Напомним 2 июля Пакьяо проиграл Хорну в австралийском Брисбене единогласным решением судей. Многие болельщики и эксперты посчитали результат этого поединка сомнительным.

В контракте на бой было прописано право филиппинца на реванш в случае поражения.

Ранее о возможном завершении карьеры Мэнни также высказался его многолетний тренер Фредди Роуч.



