Александр Медведев: После следующего сезона мы продолжим переговоры с Ковальчуком

Член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о переговорах по новому контракту с Ильей Ковальчуком, который был подписан 9 июля.

- Переговоры протекали очень конструктивно, хочу выразить полное удовлетворение их ходом и результатом. Что будет потом, обсудим после следующего сезона. Конечно, нам хотелось бы, чтобы его контракт был долгосрочным, но пока договорились на один сезон. После следующего сезона мы продолжим переговоры с Ковальчуком. Да, ему будет 35 лет, но, думаю, что он сможет спокойно выступать до 40 лет.

Думаю, у нас команда сформирована, приступаем к тренировкам, - приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, Ковальчук подписал контракт с армейцами на один год. Ранее сообщалось, что 34-летний нападающий собирается продолжить карьеру в НХЛ. Правами на игрока владеет «Нью-Джерси».

В составе СКА форвард выступает с 2013 года. Вместе с армейцами Ковальчук стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Также нападающий - лучший бомбардир команды за все сезоны ее выступлений в КХЛ.

В летнее межсезонье армейцы пополнили состав защитниками Владиславом Гавриковым и Давидом Рундбладом, нападающими Данилой Квартальновым, Виктором Комаровым, Сергеем Калининым и Максимом Карповым. Также СКА в результате обменов получил права на Наиля Якупова, Никиту Кучерова и Евгения Кузнецова, которые выступают в НХЛ.

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