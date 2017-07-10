Евгений Кречетов: «Динамо» до закрытия трансферного окна пополнится максимум еще одним игроком

Московское «Динамо» до конца летнего трансферного окна пополнит состав еще максимум одним игроком, сообщил исполнительный директор клуба Евгений Кречетов.

Напомним, в «Динамо», вернувшееся в премьер-лигу, перешли четыре игрока - полузащитник Самб Соу, нападающий Вандерсон, защитником Тони Шуньич. Также из аренды в ЦСКА вернулся форвард Алексей Ионов.

«Говорить, что мы закончили трансферную кампанию, рано, приобретения возможны. Если селекционный отдел найдет кого-то, кто подходит нам, мы его возьмем. Но приобретем максимум одного игрока», - рассказал Кречетов.