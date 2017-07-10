Сергей Светлов: Возвращение Анисина в «Динамо» могло бы получиться громким

Известный в прошлом нападающий московского «Динамо» Сергей Светлов прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе в стан бело-голубых таких игроков, как Михаил Анисин, Евгений Артюхин и Николай Жердев.

- Прежде всего хочу сказать, что сегодня в России рынок квалифицированных хоккеистов, увы, очень скромный. И в этом огромная разница с советскими временами, когда на одно место в «Динамо» или ЦСКА претендовали десятки мастеров. Что касается названных фамилий, то ветераны «Динамо» рассказывают, что Анисин взялся за ум, активно тренируется. Потенциально возвращение лучшего снайпера чемпионского «Динамо»-2012 может получиться громким. Если в Москву из «Барыса» действительно переберется стержневой центр Бойд, то его связка с Анисиным, чем-то напоминающим Доуса, выглядит интересно. Кстати, и болельщики «Динамо», которые в последнее время с осторожностью следят за происходящим и нервничают, переход Анисина, подозреваю, воспримут «на ура».

В случае с Артюхиным динамовская предыстория несколько иная. В свое время силовой форвард попортил бело-голубым немало крови, у болельщиков возникали вопросы - в частности по эпизоду с Яласваарой. Но в условиях нынешнего кадрового дефицита кандидатура Артюхина тоже должна быть рассмотрена. В свое время в «Атланте» пересекался с этим неординарным хоккеистом, знаю его возможности, его потенциал, завершать карьеру ему рано.

Те же слова готов сказать и про Жердева. У нас в «Атланте» у Николая были эффектные отрезки, в некоторых матчах он мог в одиночку сделать результат, в некоторых, может быть, немного уходил в тень. Но, как и Анисин, Жердев - яркая фигура, уже игравшая в «Динамо» и знакомая бело-голубой торсиде.