Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Чухлов: Если «Спартак» опять устроит вселенский плач после поражения от «Зенита», то снова станет чемпионом

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Борис Чухлов оценил шансы конкурентов питерцев в предстоящем сезоне.

- Ожидаете ли вы от «Спартака» повторения чемпионского успеха?
- Если они снова устроят вселенский плач после поражения от «Зенита», возможно, и станут чемпионами. Мне кажется, после золота слишком уж стали превозносить «красно-белых». Мол, все у них лучшее, от игроков до стадиона. Посмотрим, как они пройдут испытание медными трубами.

- Сможет ли поучаствовать в чемпионской гонке ЦСКА, который снова практически не укрепился?
- В армейском клубе мне многое импонирует. И то, как работает Виктор Гончаренко, и то, как хорошо вливаются в состав воспитанники клуба. Главная же сила ЦСКА в коллективе. Почему «Зенит» в последние сезоны выше третьего места подняться не мог? Коллектива не было. Могли купить звезд, а вот создать такую обстановку в клубе, какую на протяжении многих лет создает Евгений Гинер, не смогли.

- Удастся ли Бердыеву вновь сделать «Рубин» суперклубом?
- Учитывая, что ему даны большие полномочия, не удивлюсь такому развитию событий. Вряд ли в этом сезоне мы увидим такой же грозный «Рубин», который выигрывал у «Барселоны» на «Камп Ноу», но в следующем - вполне возможно.

- «Локомотив» сумеет выполнить поставленные на сезон задачи войти в пятерку сильнейших в РФПЛ и выйти из группы в Лиге Европы?
- С «Локо» работает Юрий Павлович Семин, человек старой закваски. В его тренерских способностях сомневаться не приходится. Вопрос в том, сумеет ли он найти общий язык с футболистами нового поколения. У него положение в клубе не такое, как у Бердыева.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» отказался выкупить Дзюбу у «Зенита»«Зенит» намерен продать нападающего Артема Дзюбу в нынешнее трансферное окно, сообщает «БИЗНЕС Online».Евгений Кречетов: «Динамо» до закрытия трансферного окна пополнится максимум еще одним игрокомМосковское «Динамо» до конца летнего трансферного окна пополнит состав еще максимум одним игроком, сообщил исполнительный директор клуба Евгений Кречетов.Василий Уткин: Шанс для Смолова сыграть в Лиге чемпионов уменьшается с каждым днемТелекомментатор Василий Уткин поделился мнением о возможном будущем нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.Руслан Корян: «СКА-Хабаровск» летает по стране рейсовыми самолетамиНападающий «СКА-Хабаровск» Руслан Корян поделился ожиданиями от дебюта команды в премьер-лиге.Олег Терехин: Видеоповторы? Я двумя руками «за»Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин поделился мнением о системе видеоассистента рефери (VAR), протестированной на прошедшем в России Кубке конфедераций.Витиньо: Гончаренко дал мне уверенность в своих силах, поверил в мой потенциалНападающий ЦСКА Витиньо отметил, что ему удалось добиться прогресса под руководством главного тренера команда Виктора Гончаренко.«Краснодар» представил форму на сезон-2017/18 (фото)«Краснодар» представил комплекты домашней и гостевой формы на предстоящий сезон.Со Смоловым творится что-то странное, а у «Спартака», похоже, нет денег (видео)Со Смоловым творится что-то странное, а у «Спартака», похоже, нет денег (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Бранислав Иванович: После ухода Халка и Витселя в «Зените» многое изменилось, но клуб перевернул страницуЗащитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от нового сезона в РФПЛ.Лебедев победил Флэнагана, Боттас выиграл Гран-при Австрии, а Смолов получил травму. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.Кирилл Комбаров: На сборах проделали очень большой объем работыЗащитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров рассказал о сборах команды в Австрии.СМИ: «Зенит» установил отступные за Дриусси в размере 80 млн евроФутбольный клуб «Зенит» установил за новичка команды Себастьяна Дриусси сумму отступных в размере 80 миллионов евро, сообщает аргентинское издание Ole.Футболисты «Арсенала» в Москве прошли медосмотрФутболисты тульского «Арсенала», вернувшись с заключительного сбора, прибыли в Москву для прохождения медицинского обследования.«Рубин» вернулся с австрийского сбора в Казань (видео)Футболисты «Рубина» вернулись в Казань со сбора в Австрии, сообщает пресс-служба клуба.Роман Широков: Не уверен, что Кокорин хочет перейти в «Краснодар»Роман Широков: Не уверен, что Кокорин хочет перейти в «Краснодар»Алексей Миранчук: Всегда перед сезоном настраиваемся на максимумПолузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего сезона.Футболисты «Ахмата» приступили к тренировкам в Грозном (видео)В воскресенье в Грозном состоялась первая тренировка «Ахмата» после возвращения с зарубежных сборов, сообщает пресс-служба клуба.Береги ногу, Федя. Смолов получил травму и оказался в центре скандалаБереги ногу, Федя. Смолов получил травму и оказался в центре скандала«Советский спорт» рассказывает о товарищеском матче ЦСКА и «Краснодара» и ситуации, сложившейся вокруг травмы форварда южан Федора Смолова.Алексей Миранчук: Понял, что на Суперкубок спартачи настроены очень серьезноПолузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором железнодорожники сыграют со «Спартаком».Сергей Семак: Сейчас все мысли только о матче с «Тосно»Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над немецкой «Арминией» в товарищеском матче (1:0) и оценил подготовку подопечных к стартовому туру РФПЛ.
Волейбол
Доигровщик «Зенита» Леон признан самым высооплачиваемым волейболистом мира
Футбол
Василий Уткин: Шанс для Смолова сыграть в Лиге чемпионов уменьшается с каждым днем
Футбол
«Рома» может арендовать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»
Хоккей
Эркка Вестерлунд: Первоначальная задача «Салавата Юлаева» - попасть в плей-офф
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Борис Чухлов
Борис Чухловвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости