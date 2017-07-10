Борис Чухлов: Если «Спартак» опять устроит вселенский плач после поражения от «Зенита», то снова станет чемпионом

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Борис Чухлов оценил шансы конкурентов питерцев в предстоящем сезоне.

- Ожидаете ли вы от «Спартака» повторения чемпионского успеха?

- Если они снова устроят вселенский плач после поражения от «Зенита», возможно, и станут чемпионами. Мне кажется, после золота слишком уж стали превозносить «красно-белых». Мол, все у них лучшее, от игроков до стадиона. Посмотрим, как они пройдут испытание медными трубами.



- Сможет ли поучаствовать в чемпионской гонке ЦСКА, который снова практически не укрепился?

- В армейском клубе мне многое импонирует. И то, как работает Виктор Гончаренко, и то, как хорошо вливаются в состав воспитанники клуба. Главная же сила ЦСКА в коллективе. Почему «Зенит» в последние сезоны выше третьего места подняться не мог? Коллектива не было. Могли купить звезд, а вот создать такую обстановку в клубе, какую на протяжении многих лет создает Евгений Гинер, не смогли.



- Удастся ли Бердыеву вновь сделать «Рубин» суперклубом?

- Учитывая, что ему даны большие полномочия, не удивлюсь такому развитию событий. Вряд ли в этом сезоне мы увидим такой же грозный «Рубин», который выигрывал у «Барселоны» на «Камп Ноу», но в следующем - вполне возможно.



- «Локомотив» сумеет выполнить поставленные на сезон задачи войти в пятерку сильнейших в РФПЛ и выйти из группы в Лиге Европы?

- С «Локо» работает Юрий Павлович Семин, человек старой закваски. В его тренерских способностях сомневаться не приходится. Вопрос в том, сумеет ли он найти общий язык с футболистами нового поколения. У него положение в клубе не такое, как у Бердыева.



