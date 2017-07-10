Кузнецова пробилась в четвертьфинал Уимблдона

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал Уимблдона-2017.

Сегодня Кузнецова в двух партиях играла теннисистку из Польши Агнешку Радванску в двух партиях.

Матч продолжался 1 час и 29 минут. Россиянка выиграла три гейма на чужой подаче.

За выход в полуфинал Светлана поспорит с победительницей матча Анжелик Кербер (Германия) - Гарбинье Мугуруса (Испания).

Уимблдон (Великобритания)

Турнир WTA

Покрытие: трава

Призовой фонд: 31 600 000 фунтов

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