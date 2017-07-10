Кузнецова пробилась в четвертьфинал Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал Уимблдона-2017.
Сегодня Кузнецова в двух партиях играла теннисистку из Польши Агнешку Радванску в двух партиях.
Матч продолжался 1 час и 29 минут. Россиянка выиграла три гейма на чужой подаче.
За выход в полуфинал Светлана поспорит с победительницей матча Анжелик Кербер (Германия) - Гарбинье Мугуруса (Испания).
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Матч
Радванска А. (Польша) - Кузнецова С. (Россия) - 2:6, 4:6
Место и дата
10 июля 13:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Кербер А. (Германия) - Мугуруса Г. (Испания) - 6:4, 4:6, 4:6
Место и дата
10 июля 13:30, , Онлайн-трансляция
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