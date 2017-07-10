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«Спартак» отказался выкупить Дзюбу у «Зенита»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

«Зенит» намерен продать нападающего Артема Дзюбу в нынешнее трансферное окно, сообщает «БИЗНЕС Online».

По данным издания, питерский клуб предложил купить форварда «Спартаку», но в руководстве красно-белых от возвращения своего бывшего игрока отказались.

Тем не менее в «Зените» продолжают искать варианты продолжения карьеры Дзюбы.

В минувшем сезоне он в 26 матчах чемпионата России забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи.

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