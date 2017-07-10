«Спартак» отказался выкупить Дзюбу у «Зенита»
Источник: «БИЗНЕС Online»Комментарии
«Зенит» намерен продать нападающего Артема Дзюбу в нынешнее трансферное окно, сообщает «БИЗНЕС Online».
По данным издания, питерский клуб предложил купить форварда «Спартаку», но в руководстве красно-белых от возвращения своего бывшего игрока отказались.
Тем не менее в «Зените» продолжают искать варианты продолжения карьеры Дзюбы.
В минувшем сезоне он в 26 матчах чемпионата России забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически