Ольга Богословская: Сейчас в мире у Ласицкене нет конкуренток

Телекомментатор Ольга Богословская высказала мнение о последних успехах российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене.

- И Мария, и ее наставник (Геннадий Габрилян) прекрасно знают, что они делают. Она долгое время вместе с другими легкоатлетами сидела на скамейке штрафников, и теперь ее эмоции должны быть реализованы. Думаю, что после серии стартов Ласицкене возьмет паузу, чтобы восстановить силы, а потом начнёт подводить себя ко второму пику формы.

У нее в мире сейчас нет конкуренток. На сегодняшний день она, по сути, единственная спортсменка, которая стабильно прыгает за два метра. Других в мире просто не видно. Это дает основания полагать, что и на чемпионате мира она продолжит свою победную серию, - цитирует Богословскую RT на русском.

9 июля Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне. Для нее эта победа стала 11-й подряд в текущем сезоне.





