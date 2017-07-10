Остапенко обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Теннисистка из Латвии Елена Остапенко вышла в четвертьфинал Уимблдона-2017. Теннисистка из Латвии Елена Остапенко вышла в четвертьфинал Уимблдона-2017.
Сегодня Остапенко в двух сетах переиграла украинку Элину Свитолину.
Матч продолжался 1 час и 43 минуты. Остапенко выиграла шесть геймов на подаче соперницы.
За выход в полуфинал Елена сразится с победительницей матча Винус Уильямс (США) - Ана Конюх (Хорватия).
Напомним, в текущем сезоне Остапенко выиграла «Ролан Гаррос».
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Матч
Остапенко Е. (Латвия) - Свитолина Э. (Украина) - 6:3, 7:6
Место и дата
10 июля 13:30, , Онлайн-трансляция
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