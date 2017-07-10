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Остапенко обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко вышла в четвертьфинал Уимблдона-2017. Теннисистка из Латвии Елена Остапенко вышла в четвертьфинал Уимблдона-2017.

Сегодня Остапенко в двух сетах переиграла украинку Элину Свитолину.

Матч продолжался 1 час и 43 минуты. Остапенко выиграла шесть геймов на подаче соперницы.

За выход в полуфинал Елена сразится с победительницей матча Винус Уильямс (США) - Ана Конюх (Хорватия).

Напомним, в текущем сезоне Остапенко выиграла «Ролан Гаррос». 

Уимблдон (Великобритания) 
Турнир WTA 
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов 
Женщины
Одиночный разряд 
Четвертый круг

Матч

Остапенко Е. (Латвия) - Свитолина Э. (Украина) - 6:3, 7:6

Место и дата

10 июля 13:30, , Онлайн-трансляция

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