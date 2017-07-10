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Гендиректор «СКА-Хабаровска»: Газон на домашнем стадионе успешно прошел сертификацию

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Генеральный директор хабаровского СКА Олег Флегонтов сообщил, что газон домашнего стадиона клуба готов принимать матчи премьер-лиги.

- Вчера успешно проведена сертификация нашего газона и нам выдан соответствующий сертификат. Никаких претензий к нашему полю нет, мы выполнили условие, которое поставил нам комитет по сертификации стадионов Российского футбольного союза, - приводит слова Флегонтова «Р-Спорт».

Напомним, армейцы проводят домашние матчи на стадионе имени Ленина, который вмещает 15 200 зрителей. 7 июля арена прошла сертификацию РФС и получила статус первой категории «с замечаниями». В начале месяца на арене завершили укладку нового газона. 

В сезоне 2017/2018 хабаровский СКА дебютирует в РФПЛ. В первом туре армейцы примут в Хабаровске петербургский «Зенит». Игра состоится 16 июля и начнется в 11:00.

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