Нападающий Кулаков проведет рекордный сезон в минском «Динамо»

Минское «Динамо» согласовало однолетний контракт с нападающим Александром Кулаковым, сообщается на официальном сайте команды.

Предстоящий сезон станет для форварда 14-ым в составе минчан, что является клубным рекордом. Предыдущее достижение принадлежало вратарю Владимиру Семенову и защитнику Дмитрию Ерастову, которые отыграли в «Динамо» по 13 сезонов в 1970-80 годах.

В КХЛ Кулаков провел 361 матч, в которых забросил 49 шайб и отдал 64 результативные передачи.