Сергей Фурсенко: О предложении «Спартака» по Дзюбе ничего не слышал

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал информацию, что питерский клуб предложил «Спартаку» выкупить нападающего Артема Дзюбу, но руководство красно-белых ответило отказом.

«Лично я об этом ничего не слышал, я никому ничего не предлагал», - цитирует Фурсенко ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил, что клуб не рассматривает варианты ухода 28-летнего Дзюбы.

Нападающий является воспитанником «Спартака» и выступал за основную команду красно-белых с 2006 по 2015 год. Однако после этого «Спартаку» и нападающему не удалось найти понимания в вопросе продления контракта, и игрок перешел в «Зенит».



