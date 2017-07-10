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Виктор Гусев: Надо принять киберспорт как данность, постараться придать серьезность и помогать развиваться

Комментарии

Спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал о подготовке к футбольному матчу между Virtus.pro и SK Gaming, а также поделился мнением о киберспорте.

«Здесь подготовиться гораздо сложнее, чем к обычному футбольному матчу. Люди на поле выйдут большие — но большие в своем деле, они не Роналду, не Месси и даже не мастера спорта Советского Союза. Мне сказали, что бразильцы из SK маленькие, щуплые, верткие и техничные. Поляки — огромные, здоровые, возрастные. Но формат необычный, матч недолгий — два тайма по 20 минут. Так что козырь физической подготовки нивелируется, поляки не успеют устать. Вообще удивительно, что они выбрал футбол как средство дуэли. Логичнее ведь им было сыграть в FIFA 17. Но они выбрали футбол — это говорит о том, что это великая игра, которая доминирует во всем мире.

У меня есть опытный со-комментатор — V1lat, мы с ним уже познакомились, пообщались. Понимаете, всегда нужно соблюдать грань. Ты ведь не будешь шутить, когда комментируешь сборную России. У меня были попытки, но люди писали письма: сидим с валидолом, переживаем за сборную, а комментатор шутит. Здесь в Кельне от нас, конечно, ждут более веселого репортажа, но игра тоже серьезная, футболисты настроены биться на поле. Важно представить матч громогласно как большой футбол, но в то же время с юмором.

В комментаторские шпаргалки мы обычно пишем факты из спортивной биографии, но она здесь в основном киберспортивная — этим заведует уже мой напарник. У нас и так немного времени на комментарий, поэтому влезать в область знаний Виталия — это слишком. Я лучше буду оттенять чисто футбольную сторону или играть роль незнайки, удивляться и восхищаться.

Я считаю, что к киберспорту нужно относиться легко, как к обычному явлению в нашей жизни. Как спортом не может не считаться то, что имеет турниры, элемент соревновательности, выход на международную арену? Если не спорт, что же это тогда? Искусство? В искусстве нет полуфиналов. Даже если киберспорт кому-то не нравится, с ним нужно смириться. Киберспорт — факт жизни. Это намного лучше, чем сидеть одному в темноте и играть один на один с компьютером. В киберспорте ты в команде, есть возможность соревноваться, выезжать на международную арену. Глядя на количество зрителей на трибунах, понимаешь, что с этим уже в хорошем смысле ничего не поделаешь. Надо принять киберспорт как данность, постараться придать серьезность и помогать развиваться — чтобы это становилось чем-то совсем близким к спорту».

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