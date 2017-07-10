«Кузня» подписала вратаря Касутина

Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с вратарем Иваном Касутиным, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним голкипером рассчитано на один сезон.

Минувший сезон КХЛ Касутин начинал в «Торпедо», но в конце ноября нижегородский клуб расторг с ним контракт. Вратарь перешел в «Нефтехимик», но провел за него всего одну встречу.

Ранее Касутин защищал цвета «Спартака», «Ак Барса», «Северстали», «Витязя», СКА и «Лады».

Напомним, «Металлург» исключен из КХЛ и следующий сезон проведет в ВХЛ.